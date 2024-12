Une étude révèle le nombre d'adultes moins intelligents qu'un enfant de 11 ans, c'est énorme et surtout pour la France

Une étude a révélé le niveau de compétences en lecture, en calcul et en résolution de problèmes des habitants des pays de l'OCDE, dont la France. Les résultats sont stupéfiants.

Lecture, calcul et résolution de problèmes sont la base de la scolarité. Ils deviennent ensuite indispensables dans la vie active. Pourtant, de nombreux adultes dans le monde n'ont pas développé ces capacités de base, comme le souligne une étude du Programme pour l'évaluation internationale des compétences des adultes (Piaac), menée dans l'OCDE et publiée le 10 décembre 2024.

Les compétences en littératie (aptitude à lire et comprendre l'information), numératie (capacité à utiliser les concepts mathématiques) et résolution de problèmes, qui sont jugées "essentielles au développement des individus, des économies et des sociétés", ont été évaluées en 2023 auprès de 160 000 adultes dans 31 pays. En France, ce sont 6 432 personnes qui ont été interrogées, un échantillon "constitué de manière à être représentatif des quelque 39,8 millions de personnes âgées de 16 à 65 ans résidant dans le pays", indique l'OCDE.

Résultat : en moyenne, 18% des adultes de l'OCDE, des pays pourtant considérés comme riches, ne maitrisent pas les compétences les plus élémentaires. Les Français ne sont pas de bons élèves dans ce classement et sont même sous la moyenne de l'OCDE dans les trois domaines évalués. Plus d'un adulte sur quatre en France aurait même "une faible maitrise des compétences".

Pour la lecture, par exemple, la France n'obtient qu'un score de 255 (contre 296 pour la Finlande en première position). Surtout, plus d'un quart des adultes français (28%), soit 18 millions de personnes, ne dépassent pas le niveau 1. Un niveau de base qui correspond à des personnes qui ne peuvent, au mieux, que "comprendre des phrases courtes et simples". Comme le soulève The Economist, ce niveau peut être assimilé à celui de fin de primaire, lorsque les enfants ont entre 10 et 11 ans. 9% seulement des Français ont atteint les niveaux 4 et 5, soit les deux stades les plus élevés.

Pour les mathématiques, la France obtient 257 points, mais le constat est tout aussi alarmant. 28% des adultes interrogés sont au niveau 1 ou en dessous, autrement dit ne sont capables que d'"additionner et soustraire de petits nombres". Pour les niveaux 4 et 5 en revanche, on compte seulement 12% de Français "très performants", capables d'analyser et de comprendre des statistiques ou des graphiques complexes.

Enfin, pour la résolution de problème, c'est encore pire. Avec 248 points, la France compte plus de 30% d'adultes ne dépassant pas le niveau 1. Un niveau de "problèmes simples à résoudre (en peu d'étapes) avec un nombre limité d'éléments et peu ou pas d'informations non pertinentes".

Sur l'ensemble de l'OCDE, The Economist estime qu'"environ un cinquième des personnes âgées de 16 à 65 ans n'obtiennent pas de meilleurs résultats aux tests de mathématiques et de lecture que ce que l'on attend d'un élève arrivant à la fin de ses études primaires". Pour la France, on se situe plutôt entre un quart et un tiers de la population. Bien sûr, il serait réducteur d'assimiler ces capacités à l'intelligence globale, mais le nombre d'adultes sans compétences intellectuelles robustes et utiles dans la vie quotidienne à de quoi dérouter. Et inquiéter.