Le salaire des fonctionnaires sera versé bien plus tôt en décembre : voici la date prévue

Une bonne nouvelle arrive pour tous les fonctionnaires. Certains l'ont peut-être oubliée.

C'est une très bonne nouvelle qui s'annonce pour six millions de Français. Alors qu'au cours du mois de décembre, les finances sont mises à rude épreuve, tous les fonctionnaires vont pouvoir souffler plus tôt que prévu puisque le salaire sera versé bien plus en avance que d'habitude. De quoi éviter d'être dans le rouge (trop longtemps ?), entre les nombreux achats de Noël et les dernières échéances fiscales de l'année.

Si, chaque mois, la paie arrive toujours sur les comptes bancaires autour de la même date, le mois de décembre est exceptionnel pour les enseignants, infirmiers, employés d'administrations ou autres magistrats. Et tous n'en n'ont peut-être pas été informés ou ont oublié l'information. Alors que le dernier salaire a été versé le 27 novembre, l'attente sera moins longue pour ce mois-ci.

En effet, comme le prévoit le calendrier des payes, le mois de décembre déroge à la traditionnelle règle calendaire appliquée tout le reste de l'année. Ainsi, c'est à partir du vendredi 20 décembre que les fonctionnaires pourront percevoir leur rémunération. Il s'agit du jour où les virements seront ordonnés par les administrations. Un délai avant son apparition sur le compte en banque peut avoir lieu, de 1 à 2 jours au maximum.

Cette exception de versement en avance ne concerne que les fonctionnaires, qu'ils soient titulaires ou contractuels. Dans le privé, aucune règle similaire ne s'applique, si ce n'est que le salaire doit être versé à date fixe, tous les mois, à un ou deux jours près en fonction du calendrier. Aucune disposition générale ne prévoit qu'il arrive plus tôt en décembre.

En revanche, derrière cette bonne nouvelle s'en cache une autre moins réjouissante pour les fonctionnaires. Qui dit paiement en avance en décembre dit paiement plus tardif en janvier. Sur le premier mois de l'année, il va falloir trouver de l'élasticité dans ses finances. Car entre les deux salaires, ce ne sont pas moins de 40 jours qui vont s'écouler. En effet, le premier versement de l'année est d'ores et déjà programmé pour le mercredi 29 janvier. Gare donc à bien maîtriser son portefeuille.