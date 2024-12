Ces 15 magasins Auchan vont fermer : voici la liste et ce qui va les remplacer

Une quinzaine de magasins Auchan va fermer à travers toute la France. Découvrez la liste pour savoir si l'établissement près de chez vous est concerné.

Encore un rebondissement dans l'affaire de la grande distribution française. En mars 2024, le petit groupe français Schiever avait annoncé quitter Auchan après 27 ans d'affiliation, car la multinationale subissait de trop grandes difficultés financières.

Neuf mois plus tard, on sait enfin ce qu'il va advenir des magasins qui sortent du groupe Auchan. Que les fidèles se rassurent, les grandes surfaces ne disparaissent pas réellement. Elles vont plutôt changer d'enseigne pour rejoindre la coopérative Système U. Préparé déjà depuis quelques mois, le changement de bannière va s'opérer à partir du 5 mars.

Cet accord signé avec Schiever promet d'ailleurs d'être bénéfique pour Super U, 4ᵉ groupe de distribution alimentaire français. Déjà très ancrée dans l'ouest de la France, l'enseigne va pouvoir confirmer sa présence dans le Centre et dans l'Est. En effet, les treize premiers magasins à passer le cap sont disséminés dans plusieurs départements de cette zone, de la Nièvre à la Côte-d'Or en passant par la Moselle et la Seine-et-Marne.

Voici la liste officielle, divulguée par le magazine LSA le 16 décembre 2024 :

Avallon, Yonne (Hyper U)

Cosne-sur-Loire, Nièvre (Hyper U)

Sens, Yonne (Hyper U)

Farébersviller, Moselle (Hyper U)

Tonnerre, Yonne (Super U)

Châtillon-sur-Seine, Côte-d'Or (Super U)

La Charité sur Loire, Nièvre (Super U)

Ruaudin, Sarthe (Super U)

Sennecey, Saône-et-Loire (Super U)

Gueugnon, Saône-et-Loire (Super U)

Souppes-sur-Loing, Seine-et-Marne (Super U)

Semur-en-Auxois, Côte-d'Or (Super U)

© FREDERIC DIDES-SIPA

Et ces établissements ne seront pas les seuls à passer sous l'étendard U en mars prochain. Ils seront rejoints par trois magasins bi1, enseigne crée par Schievers en 2013. Ceux de Saint-Florentin et de Migennes rattacheront la coopérative le 1ᵉʳ mars, tandis que celui de Cluny en Saône-et-Loire les suivra quatre jours plus tard.

Pour rappel, l'entreprise Auchan avait annoncé réduire sa surface de vente après une perte nette de près d'un milliard d'euros au premier semestre 2024. Le 5 novembre 2024, le groupe a confirmé la suppression de près de 2 400 emplois et la fermeture d'une dizaine de magasins.