Mayotte : comment faire un don pour aider les habitants sinistrés de l'archipel ?

Après le passage du cyclone Chido à Mayotte, les appels aux dons sont nombreux pour venir en aide aux sinistrés. Voici des options qui permettent d'être sûr de soutenir les Mahorais.

L'archipel de Mayotte est dévasté après le passage du cyclone Chido, d'une violence qui n'avait pas été observée depuis 90 ans, le samedi 14 décembre. Depuis, les secours et l'aide humanitaire s'organisent pour soutenir l'île de l'Océan Indien et ses habitants. Mais les besoins sont colossaux pour venir en aide aux nombreux sinistrés qui pour certains n'ont plus de toit et souffrent de la faim comme de la soif. Il faut non seulement apporter dans l'urgence de l'aide aux Mahorais sinistrés, mais aussi reconstruire toute une série d'infrastructures, notamment l'unique hôpital de Mayotte et les différents centres de soins ou encore les routes pour pouvoir rétablir la communication avec tous les habitants de l'île.

Des missions nombreuses et coûteuses pour lesquelles plusieurs associations se sont engagées. Ces mêmes organisations lancent des appels aux dons ces derniers jours. Parmi elle, le Secours populaire a débloqué un fonds d'urgence de 100 000 euros et a appelé aux dons pour "soutenir les sinistrés, mais également apporter une aide pour rééquiper des structures collectives", comme précisé dans son communiqué. Pour participer tout se passe sur le site du secours populaire où il est possible de faire un don classique ou d'attribuer ce don à l'urgence en cours à Mayotte en particulier.

Le Secours populaire s'occupe essentiellement de faire le lien avec des associations mahoraises, mais d'autres organisations sont sur le terrain à Mayotte, où à La Réunion qui fait office de base de rempli depuis laquelle l'aide est acheminée, comme la Croix Rouge. L'organisation déjà mobilisée envoie des kits d'urgence pouvant servir à la "reconstruction de l'habitat" et comprenant "des bâches, des lampes solaires, des kits hygiène, des générateurs de savon, des tentes".

D'autres types de matériels sont également envoyés pour "le traitement d'eau" ou encore pour mettre en place un "hôpital modulaire" et soutenir le système de soins. La Croix Rouge a ainsi mis en ligne une cagnotte dédiée à l'urgence à Mayotte.

Comme la Croix Rouge, la protection civile est mobilisée sur le terrain à Mayotte. Ses agents étaient parmi les premiers présents pour assurer un soutien d'urgence dans divers missions : distribuer du matériel essentiel (des soins, des vivres, etc), déblayer des maisons, secourir et/ou accompagnement des familles sinistrées. Les actions de la Fédération nationale de la protection civile peuvent être soutenues via des dons et là encore les aides financières peuvent être dédiées à Mayotte.

Pour rappel les dons faits aux associations donnent droit à des réductions d'impôts à hauteur de 66% du montant versé et dans la limite de 20% du revenu imposable. C'est-à-dire que pour 100 euros de dons, on bénéficie d'une réduction de 66 euros sur les impôts. Avant de procéder à un don, mieux vaut s'assurer de la fiabilité de la cagnotte ou de l'organisme gérant la collecte et du bon usage qui sera fait de l'argent versé. Pour cela la meilleure solution est de se fier à des organismes reconnus pour leurs actions humanitaires.

Une soirée de soutien et de solidarité à Mayotte

Parmi les organisations mobilisées auprès de Mayotte et de ses habitants on compte aussi la Fondation de France. Sur place, cette dernier indique vouloir agir "en complémentarité avec l'action des pouvoirs publics" et soutenir prioritairement "les projets des associations locales qui aideront les familles à reconstruire leur vie - retrouver un toit et des biens d'équipement de base, reprendre une activité- et qui permettront à la communauté de reconstruire une vie sociale, associative et éducative". Pour soutenir les habitants de Mayotte à travers la Fondation de France, il est possible de faire un don financier depuis le site de l'organisation et de choisir d'aider un des "causes prioritaires de la Fondation de France".

Pour encourager aux dons, la Fondation de France s'associe à France Télévisions qui chamboule sa programmation du mardi 17 décembre pour diffuser en direct l'émission "Unis pour Mayotte". Il s'agit d'une soirée spéciale "de soutien et de solidarité pour la reconstruction et l'aide aux populations dévastées par le cyclone Chido". Au cours de la soirée, organisée en étroite collaboration avec les antennes ultramarines des France Télévisions, dont Mayotte La 1ère, des duplex et de nombreux reportages seront proposés. Plusieurs personnalités issues du monde politique, de la culture ou de la société civile sont invitées à témoigner et plusieurs artistes seront mobilisés sur scène. Parmi eux, Nolwenn Leroy, Raphaël, Marc Lavoin, Kimberose, Thomas Dutronc, et pleins d'autres.