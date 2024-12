Neige en France : voici où elle doit tomber cette semaine

Une dégradation arrive sur la France cette semaine. Des chutes de neige et un ressenti glacial sont annoncés dans plusieurs départements qui vont être surveillés, mardi 24 décembre, pour des risques de neige-verglas.

De la neige pour les fêtes de fin d'année. Météo-France a placé 19 départements en vigilance jaune neige-verglas pour cette journée du mardi 24 décembre. Sont concernés par cette alerte : les Ardennes, l'Aube, la Côte-d'Or, le Doubs, la Drôme, le Jura, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle, la Nièvre, le Bas-Rhin, le Haut-Rhin, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, les Vosges, l'Yonne et le Territoire de Belfort. L'Ain, la Savoie, la Haute-Savoie et l'Isère sont placés en vigilance orange neige-verglas par Météo-France, les trois derniers départements étant également en vigilance pour le risque d'avalanches.

Les automobilistes sont appelés à une "grande vigilance" sur les routes et à rouler équipés de pneus hiver ou de chaînes. Prudence également dans les nombreux départements de l'Est, Centre-Est et Sud-Ouest. De "grandes avalanches" vont également se déclencher au fur et à mesure de l'épisode neigeux, prévoit Météo-France. Elles "pourront atteindre des routes de montagne exposées ainsi que des infrastructures d'altitude".

Des températures glaciales

De plus, les températures vont progressivement baisser cette semaine. A partir de mercredi, il fera très froid avec des températures qui deviendront hivernales, 3 degrés en dessous des normales de saison en moyenne. Le ressenti pourrait être glacial. Les températures ne vont pas dépasser plus les 10 degrés l'après-midi au nord et même les 7 degrés jeudi. En Alsace et en Franche-Comté, elles pourront même tomber en dessous de 0. La neige sera aussi de la partie à partir de mardi et dès 800 mètres d'altitude, surtout dans les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord et les versants nord du Massif central. Au fur et à mesure de la semaine, les chutes de neige se feront de plus en plus en basse altitude : elles pourraient atteindre le niveau des plaines notamment en Lorraine, en Alsace et dans quelques départements de l'Auvergne-Rhône-Alpes.