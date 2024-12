Résultat de l'EuroDream (FDJ) : le tirage du jeudi 26 décembre, 2 000 euros par mois pendant cinq ans en jeu

EURODREAM. Retrouvez les résultats du tirage de l'EuroDream du jeudi 26 décembre. La FDJ vous offre la chance de gagner 2 000 euros par mois pendant cinq ans.

Offrez-vous la chance de remporter 2 000 euros par mois pendant cinq ans en jouant à l'EuroDream de ce jeudi 26 décembre. Un complément de revenu qui permet de bien commencer l'année 2025 et de vivre confortablement jusqu'en 2030 ! Remboursez plus rapidement vos crédits, voyez les fins de mois avec sérénité et faites-vous plaisir avec des voyages ou des cadeaux pour vous et vos proches. En tout, la FDJ vous donne la chance de remporter 120 000 euros grâce à l'EuroDream.

Pour jouer, c'est très simple. Rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ, ou en point de vente physique de la Française des Jeux, et demandez votre flash ou remplissez une grille. Vous devrez cocher 6 numéros sur 40 et 1 n° Dream sur cinq. Une grille classique coûte 2,50 euros. Vous pouvez aussi remplir une grille multiple, avec plus de numéros, à un prix de vente plus élevé plus vous cochez de numéros. Attention si vous allez en point de vente physique aux horaires d'ouverture, particulièrement en cette semaine de fêtes de fin d'année où de nombreux commerces sont fermés.

Les résultats