Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 4 janvier 2025, 3 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du loto du samedi 4 janvier. La FDJ met en jeu 3 millions d'euros ce soir.

Pourquoi ne pas bien commencer l'année avec 3 millions d'euros en poche ? C'est ce que propose la Française des Jeux avec le tirage du samedi 4 janvier. De quoi envisager la rentrée avec plus de sérénité et peut-être réaliser ses rêves les plus fous, comme un voyage à l'autre bout du monde, une voiture flambant neuve, ou une belle montre qui met des étoiles dans les yeux ! Mais pour tenter de remporter le jackpot de 3 millions d'euros mis en jeu par la FDJ, il faut jouer !

Pour cela, rendez-vous sur le site ou l'application de la Française des Jeux, ou en point de vente FDJ, pour remplir votre grille ou demander un flash pour 2,20 euros. Il vous faudra cocher cinq numéros, les bons de préférence, sur 49, et une étoile sur 10. Pour plus de chances de victoire, vous pouvez aussi remplir une grille multiple, mais son prix augmente avec le nombre de numéros que vous renseignez. Attention aux horaires d'ouverture des points de vente physiques, ils pourraient être fermés plus tôt que prévu en ce week-end de fin de vacances. Si vous ne remportez pas le jackpot, vous pourrez tout de même avoir la chance de remporter 20 000 euros ! Dix chanceux seront tirés au sort.

Les résultats