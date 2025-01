Hommages à Charlie Hebdo et à l'Hyper Cacher : le détail des commémorations

Dix ans jours pour jours après les attentats contre le journal Charlie Hebdo et l'Hyper Cacher, plusieurs hommages sont rendus aux victimes des attaques terroristes ce mardi 7 janvier 2025.

Dix ans après, l'émotion est toujours aussi vive. Dix ans après, plusieurs hommages sont rendus aux 17 victimes des attentats de Charlie Hebdo et de l'Hyper Cacher perpétrés le 7 janvier 2015. Trois commémorations sont prévues ce mardi 7 janvier à Paris près des lieux visés par les attaques terroristes ainsi que des rassemblements devant les plaques commémoratives posées en 2016.

La cérémonie officielle doit commencer à 11h30 devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, au 10 rue Nicolas-Appert, dans le 11ème arrondissement de Paris, pour rendre hommage aux douze personnes tuées par les frères Kouachi, dont huit étaient des membres de la rédaction du journal satirique. Plus tard en fin de matinée, un autre moment de recueillement est organisé au 62 boulevard Richard Lenoir, dans le même arrondissement, pour honorer la mémoire du lieutenant de police Ahmed Merabet, tué juste après l'attaque du journal. Et une dernière commémoration doit se tenir en début d'après-midi, vers 13 heures, devant l'Hyper Cacher de la Porte de Vincennes dans le 20ème arrondissement, là où quatre personnes ont été tuées.

150 personnes invitées

Ces hommages sont organisés par la ville de Paris et l'Elysée et plusieurs personnalités politiques sont conviées. Le président de la République, Emmanuel Macron, sera naturellement présent, de même que la maire de Paris qui était déjà édile de la capitale au moment des attentats, Anne Hidalgo. La mairie de Paris a d'ailleurs souhaité "marquer" les commémorations du sceaux de la sobriété conformément à la volonté des familles des victimes.

François Hollande et Bernard Cazeneuve, respectivement chef de l'Etat et ministre de l'Intérieur lors des attentats ont été invités. D'autres personnalités comme le Premier ministre François Bayrou et certains membres de son gouvernement seront présentes, à l'instar de Bruno Retailleau, Rachida Dati ou Gérald Darmanin. Manuel Valls, le ministre de l'Outre-mer, qui était Premier ministre à l'époque des attentats devrait également être présent. La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet assistera à la commémoration, comme peut-être son homologue au Sénat Gérard Larcher. L'ancien procureur de la République de Paris qui exerçait en 2015, François Molins, sera présent comme chaque année aux hommages. "Ça permet de revoir des victimes et des familles de victimes, avec lesquelles se tissent des liens", a-t-il indiqué sur Franceinfo. Au total, 150 personnalités ont été conviées selon BFMTV, dont des victimes et les familles des victimes.

Une autre commémoration sera également organisée mercredi 8 janvier par la ville de Montrouge pour rendre hommage à la policière municipale Clarissa Jean-Philippe, tuée par Amedy Coulibali.