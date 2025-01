Trop de parents ont ce travers qui transforme les enfants en "robot", alertent des experts

Beaucoup de parents se trompent en pensant bien faire. Ils adoptent une attitude qui est en fait nocive pour les enfants.

Trouver la bonne façon d'éduquer ses enfants est un défi pour tous les parents. Si chacun a sa propre formule, certaines méthodes peuvent se révéler nocives pour les enfants. Elles sont pourtant employées par de nombreux parents qui ne se rendent parfois pas compte de leur impact négatif. C'est le cas des "parents tigres", terme introduit par l'autrice Amy Chua pour désigner ceux qui s'inspirent d'une méthode d'éducation chinoise, mettant au premier plan la réussite académique des enfants.

Elle prône ainsi la discipline, le travail et l'excellence. Ces parents sont souvent exigeants, autoritaires et très stricts. L'enfant est alors soumis à une importante pression et fait face à un emploi du temps chargé, ponctué par des activités éducatives et des cours supplémentaires. A l'inverse, les loisirs sont peu présents dans son quotidien. Elena Goutard, coach parental, précise sur le site Auféminin que les capacités de l'enfant sont souvent "surestimées" et qu'il est "traité comme un adulte".

Cette méthode n'est pas sans risque pour l'enfant, comme l'explique Gérard Neyrand, professeur de sociologie de la famille, à Ouest-France, car "l'enfant peut ressentir beaucoup de stress et une charge émotionnelle importante". Cela peut enclencher un manque de confiance en soi et de l'anxiété. Il peut aussi se retrouver à avoir peur de ses parents.

Une étude publiée dans Development and Psychology atteste notamment que la sévérité des parents aurait une incidence sur le cerveau des enfants. S'il est important de stimuler un enfant et de penser à son avenir, aller aussi loin pose un vrai problème. En grandissant, il pourrait se rebeller et entrer en conflit.

Pourquoi les "parents tigres" ont-ils ce comportement ? A ce stade, "il ne s'agit pas d'amour pour lui mais pour soi. Le risque quand on instrumentalise son enfant comme un trophée de valorisation de soi, c'est de perdre en chemin l'amour dont il a besoin pour grandir", estime Caroline Goldman, docteur en psychopathologie, auprès de Ouest-France.

Ces parents peuvent alors tendre à se concentrer seulement sur la réussite de l'enfant plutôt que sur son bien-être. Les enfants deviennent, pour leur part, comme des robots programmés pour satisfaire les aspirations de leurs parents. Pour cela, ils peuvent devenir prêts à tout, même à mentir ou tricher.

Les parents avec un niveau de diplôme élevé sont ceux qui utilisent le plus cette méthode, souhaitant offrir la même chance à leur enfant. Or, ils ne se rendent pas compte que cela peut être néfaste. Gérard Neyrand conseille alors de "laisser un moment de répit à l'enfant" et Caroline Goldman "de penser plutôt à donner des preuves d'amour". Les parents doivent également ne pas projeter leurs ambitions personnelles sur leurs enfants et plutôt les réaliser eux-mêmes.