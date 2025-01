Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage du jeudi 9 janvier 2025 [EN DIRECT]

EURODREAMS. Aurez-vous suffisamment de chance pour remporter les 20 000 euros versés chaque mois pendant trente ans ? Les résultats du tirage EuroDreams seront révélés vers 21h30-22h.

Tirage EuroDreams oblige, de nombreux joueurs vont tenter leur chance ce jeudi 9 janvier 2025. À la clé d'une potentielle victoire ? Jusqu'à 20 000 euros par mois pendant trente ans. Le tout en ayant parié que 2,50 euros, prix d'une grille de base composée d'une combinaison de cinq chiffres et d'un numéro Dream. Les joueurs qui souhaitent participer au tirage ont jusqu'à 20h15 pour le faire. Les résultats EuroDreams seront communiqués ici même un peu plus tard dans la soirée, aux environs de 21h30-22h.

Tirage EuroDreams du 09/01/2025

Pour la suite de la semaine, 52 millions d'euros sont proposés demain, vendredi 10 janvier, à l'occasion du second tirage Euromillions de la semaine. Les joueurs peuvent d'ores et déjà tenter leur chance, moyennant là encore 2,50 euros. Si vous n'avez que 2,20 euros à parier cette semaine, sachez que samedi, la Française des jeux organisera le troisième et dernier tirage Loto de la semaine. Six millions d'euros seront mis sur la table à cette occasion. Là encore, il est possible de participer sans plus attendre à ce tirage. Les résultats seront connus en revanche samedi soir vers 21 heures.