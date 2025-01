Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 10 janvier 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Nouveau tirage, nouvelle cagnotte ! Ce vendredi, 52 millions d'euros étaient en jeu à l'Euromillions. Avez-vous trouvé les résultats ?

Fin du suspense ! Le tirage Euromillions du jour vient de révéler les résultats gagnants. Le code My Million a forcément fait un petit chanceux ce vendredi 10 janvier 2025 en France. Mais qu'en est-il de la combinaison gagnante ? A-t-elle été découverte ? A-t-elle permis à l'un des participants de repartir avec les 52 millions d'euros en jeu ? Il semble que non. Selon la répartition des gains, indiquée sur le site de la Française des jeux, personne n'est parvenu à parier sur le résultat Euromillions du jour. En revanche, deux grilles validées dans l'Hexagone avaient été cochées des cinq bons chiffres et d'un des deux numéros étoile. Leurs propriétaires repartent chacun avec 179 667 euros.

Tirage du 10/01/2025 12 - 27 - 36 - 37 - 42 Etoiles : 6 - 7

MyMillion : QJ 602 0619

Prochain tirage Euromillions, mardi ! Avec une chance sur plus de 139 millions de remporter le tirage Euromillions, certains se demanderont sûrement s'il existe des astuces pour avoir davantage de chance de remporter le jackpot. Réponse : oui, mais... Pour augmenter ses chances de trouver les résultats Euromillions, un joueur peut tenter de jouer plus qu'une seule combinaison. Il peut aussi, sur une même grille, cocher davantage que les cinq chiffres et deux numéros étoile nécessaires pour former une combinaison. Mais attention, le prix de la grille sera revu à la hausse en conséquence et ce n'est pas 2,50 euros qui lui seront demandés, mais parfois plusieurs dizaines, voire centaines d'euros !