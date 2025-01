Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 13 janvier 2025, 7 millions d'euros en jeu

LOTO. Remporter jusqu'à sept millions d'euros, telle est la promesse de la FDJ pour le tirage Loto de ce lundi 13 janvier 2025. Les résultats seront dévoilés sur cette page vers 21 heures.

Et si vous commenciez la semaine par... devenir millionnaire ? La proposition est alléchante, c'est certain. Mais il vous faudra plus que participer au tirage du Loto pour qu'elle se concrétise. En effet, acheter une grille, à minimum 2,20 euros, et y cocher cinq chiffres parmi 49 et un numéro Chance entre les 10 possibles est un vrai jeu d'enfant. Non, là où réside toute la complexité de ce jeu de hasard, c'est justement qu'il n'y a pas vraiment de stratégie particulière permettant de sortir vainqueur. Votre meilleur atout reste... votre chance. Quoi qu'il en soit, tous les résultats seront livrés ici même vers 21 heures.

Ce lundi, la Française des jeux a révélé la belle histoire de fin d'année d'un couple, qui a remporté le jackpot du Super Loto de Noël, en décembre dernier. "Le matin de Noël, en consultant mes e-mails, j'ai découvert que j'avais remporté le jackpot. J'étais sidéré ! J'ai marché dans toute la maison, incapable de réaliser. J'ai fini par réveiller mon épouse pour lui annoncer la nouvelle", a expliqué le mari à la FDJ, précisant avoir ensuite passé "toute la journée" avec sa femme "à regarder l'émission du tirage avec Jean-Pierre Foucault, pour vérifier encore et encore que les numéros correspondaient. Nous avons toujours du mal à y croire !"

Histoire peu banale, avant lui, le père du gagnant avait lui-même déjà remporté un jackpot du Loto. "La somme était moins importante et il avait joué avec ses collègues", confie le vainqueur. Avec son épouse, ils souhaitent aujourd'hui restés dans l'anonymat. En revanche, ils comptent bien gâter leurs enfants, acheter une nouvelle voiture et s'offrir quelques voyages à travers la planète.