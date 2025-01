Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 18 janvier 2024 [EN LIGNE]

LOTO. Pour le tirage du Loto de ce samedi 18 janvier 2025, neuf millions d'euros étaient mis en jeu par la PDJ. Les résultats sont désormais connus.

Il est enfin l'heure de connaître les résultats. Pour ce nouveau tirage du Loto, la Française des Jeux avait proposé un jackpot de neuf millions d'euros. Et pour le remporter, il fallait dans la grille choisir les cinq bons numéros ainsi que le numéro chance. Ce qui n'est pas une mince affaire : les probabilités sont de 0,000 005%, ce qui signifie que chaque grille a une chance sur 19 068 840 de correspondre à la combinaison gagnante de ce samedi 18 janvier. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que le jackpot à décrocher. Il est également possible de remporter des petits gains, allant de 2,20 euros à plusieurs milliers d'euros. La FDJ précise qu'il y a une chance sur six de remporter un petit quelque chose. Faites-vous partie des chanceux ? Découvrez sans plus attendre la combinaison gagnante du jour.

Amateurs de belles cagnottes, il faudra attendre un peu avant de pouvoir jouer pour de plus gros gains. Soit espérer qu'aucun joueur ne gagne les jackpots successifs du Loto - qui augmentent d'un million d'euro à chaque tirage non remporté. Soit attendre le mois de février, avec un potentiel tirage exceptionnel pour la Saint-Valentin. La FDJ a en effet pris l'habitude ces dernières années d'organiser un beau tirage pour la fête des amoureux du 14 février. Mais pour l'heure, rien n'est encore annoncé.