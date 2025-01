"Submersion" migratoire : le sondage qui donne le vrai sentiment des Français.

L'opposition s'était levée contre les propos de François Bayrou, qui a parlé de sentiment de "submersion" migratoire des Français. Qu'en pensent-ils vraiment ?

François Bayrou a tenu des propos qui divisent. Lors d'un entretien à LCI, il a affirmé qu'il y avait un sentiment de "submersion migratoire" dans la population. Une remarque qui n'a pas été appréciée à gauche, où l'opposition est vent debout depuis le début de la semaine. Mais le Premier ministre a-t-il mis des mots sur ce que ressentent les Français ? Selon un sondage ELABE, la majorité de la population ressent cette "submersion" (67%). Du côté des électeurs du Rassemblement national, des Républicains et d'Ensemble, ce constat est d'autant plus partagé avec respectivement 92%, 81% et 67% d'avis positifs.

Mais qu'en pensent les électeurs de gauche ? Même au sein de l'électorat du NFP, la question divise. En effet, 29% d'entre eux partagent le constat de François Bayrou, mais la proportion augmente à 43% chez les électeurs du PS.

François Bayrou a-t-il eu raison d'utiliser cette expression ?

Si les Français sont donc globalement d'accord avec le Premier ministre, des questions se posent toujours sur l'expression. En effet, celle-ci a fait bondir l'opposition de gauche, n'arrangeant rien aux difficiles discussions autour du budget et d'une éventuelle censure du gouvernement à l'Assemblée. D'autant que les Français, y compris les électeurs de gauche, sont globalement contre la censure du gouvernement Bayrou (58%).

Pour 64% des sondés, François Bayrou a eu raison d'utiliser cette expression. Une opinion partagée par 25% des électeurs du NFP (21% pour LFI et 49% pour le PS), 90% des électeurs du RN, 77% de ceux de LR et 72% des électeurs d'Ensemble.

Malgré ces chiffres, François Bayrou et 71% des Français ne "remettent pas en cause l'apport positif de l'immigration, mais à condition que cela ne dépasse pas une proportion".