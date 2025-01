Météo : les intempéries s'éloignent et le soleil revient, mais jusqu'à quand ?

Après un enchainement de tempêtes et dépressions, le temps calme fait son retour en France, mais pour combien de temps ?

Le temps est très perturbé en France ces derniers jours. La Bretagne a été particulièrement touchée par de fortes crues. De nouvelles pluies, mais plus faibles, s'abattent encore sur le quart nord-ouest ce vendredi 31 janvier. Des averses orageuses se produisent aussi sur la Côté d'Azur et en Corse. Ce week-end, le temps va s'améliorer avec le retour de l'anticyclone. Si des grisailles matinales seront perceptibles et qu'une dépression trainera encore en Méditerranée, le soleil sera majoritaire en journée sur les deux tiers nord du pays pour ce premier jour de février.

Les températures vont, par contre, un peu baisser : il fera entre 0 et 11 degrés le matin et entre 4 et 13 degrés l'après-midi. Dimanche, le soleil gagnera les trois quarts du pays, mais les températures continueront leur chute, pouvant passer sous 0 en matinée, notamment le nord-est. Elles tomberont en moyenne un degré en dessous des normales de saison pour ce jour de la chandeleur.

© La Chaine Météo

Selon La Chaine Météo, la dépression Ivo est "la dernière d'une longue série". Ce passage de temps sec pourrait ainsi être durable. Jusqu'aux alentours du 8-10 février, la météo devrait, selon les estimations, rester relativement calme. Météo-France prévoit, en effet, pour la semaine prochaine que "le temps devrait rester globalement sec sur le pays s'accompagnant de températures le plus souvent inférieures aux normales de quelques degrés". Si les dix prochains jours s'annoncent donc plus tranquilles, cela ne rimera pas forcément avec un soleil constant. La semaine prochaine, des nuages sont attendus dans le nord-ouest.

Pour les vacances scolaires qui débuteront ensuite, l'incertitude demeure. Autour du 8 février, des remontées instables pourraient toucher le tour de la Méditerranée. Cependant, sur le reste du pays, c'est un temps relativement sec qui devrait prédominer, mais la neige pourrait manquer sur certains massifs en basse altitude. Mi-février, l'anticyclone pourrait s'affaiblir et laisser passer davantage de perturbations, notamment à l'ouest. Pour février, La Chaine Météo prévoit de façon globale "un mois très doux avec des précipitations assez faibles ou éparses pour la saison et des conditions anticycloniques sur la moitié sud".