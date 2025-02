Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 7 février 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour ce nouveau tirage Euromillions, êtes-vous parvenu à trouver les résultats ? La combinaison gagnante est connue.

Avec 52 millions d'euros en jeu ce vendredi 7 février 2025, le tirage de l'Euromillions a dû attirer les paris. Malheureusement, il ne semble pas que la chance ait été dans les parages. Sur le site de la Française des jeux, la répartition des gains n'indique pas le moindre vainqueur sur la ligne du rang un. Pareil pour le rang deux. Au troisième rang, les quelques gagnants n'avaient pas tenté leur chance en France. Il faut descendre au quatrième rang, soit les grilles cochées de quatre des cinq bons chiffres et des deux bons numéros étoile, pour trouver les premiers vainqueurs du jour dans l'Hexagone. Huit grilles permettent à leurs propriétaires de repartir, chacun, avec 1 080,40 euros. Voici sans plus attendre tous les résultats Euromillions du jour :

Tirage du 07/02/2025 10 - 23 - 24 - 29 - 45 N étoile 8 - 10

MyMillion : BT 538 9173

Le saviez-vous ? Une super cagnotte sera prochainement mise en jeu. Non pas lors d'un tirage Euromillions, mais à l'occasion d'un tirage Loto organisé par la Française des jeux. Dans une semaine, jour pour jour, la FDJ proposera un Super Loto de la Saint-Valentin. Un jackpot de 13 millions d'euros, ce qui est une belle cagnotte pour ce jeu de hasard, sera organisé le 14 février 2025. Libre à chacun de tenter sa chance ! La grille sera exceptionnellement vendue 3 euros, et non 2,20 euros. Il faut dire que contrairement à d'habitude, ce ne seront pas 10 codes à 20 000 euros qui seront tirés au sort, mais bien 50 ! À vous de jouer ! Il est possible d'acheter sa grille en point de vente FDJ ou directement sur le site internet et l'application.