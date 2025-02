À partir de quand faudra-t-il payer pour voir La Joconde ? On en sait plus sur la nouvelle organisation du Louvre

Après l'annonce par Emmanuel Macron d'un grand chantier de rénovation du musée du Louvre la semaine dernière, la nouvelle organisation se précise.

Notre-Dame de Paris terminée, place au chantier du musée du Louvre ! Alors que directrice du célèbre établissement qui abrite la Joconde dénonçait mi-janvier la vétusté des lieux, le président de la République a annoncé mardi 28 janvier un grand projet de rénovation. Il se déroulera sur cinq ans, jusqu'en 2031. Un concours international d'architecture bientôt lancé désignera un lauréat début 2026.

À l'occasion de cette grande réorganisation et de l'agrandissement du musée du Louvre, La Joconde, star des lieux, va être déplacée dans une salle plus grande, proposant une plage horaire étendue. Objectif : proposer des conditions plus optimales aux visiteurs du monde entier qui affluent chaque jour pour observer le chef-d'œuvre de Léonard de Vinci. Mais cela ne sera pas sans conséquence pour leur porte-monnaie.

Un nouveau ticket spécial Joconde à partir de 2031

Pour aller voir la Joconde, il faudra désormais acheter un ticket supplémentaire, en sus du ticket d'entrée, a fait savoir auprès de France Inter Laurence des Cars, présidente du Louvre. "L'idée, c'est d'avoir un billet Louvre qui vous donne accès aux collections permanentes et aux expositions […] Et, si vous souhaitez voir La Joconde, ce sera ce billet plus l'accès à La Joconde", a précisé dimanche 2 février Laurence des Cars à la radio. Et d'ajouter : "Notre proposition, c'est bien d'assumer le statut exceptionnel de La Joconde." À ce stade, on ignore encore le prix de ce fameux billet pour La Joconde. Mais celui-ci ne sera a priori pas mis en place avant la fin des travaux, soit 2031 si les délais sont tenus.

Une salle entièrement dédiée à La Joconde

Ce vendredi, Laurence des Cars s'est confiée auprès du Parisien. Elle a livré davantage de détails concernant la future organisation. Ainsi, La Joconde, actuellement exposée dans la salle des États - la plus grande du musée avec ses 700 m² - devrait prendre ses quartiers dans une salle de 2 000 m² nouvellement aménagée sous la Cour Carré. Soit près d'une nouvelle entrée qui sera créée à l'extrémité est du musée du Louvre.

L'espace doit encore être dessiné par les architectes qui participeront au concours. Néanmoins, on sait déjà que le célèbre tableau ne sera plus entouré d'autres peintures italiennes, comme c'est actuellement le cas. La pièce devrait être consacrée à son histoire : de la genèse à l'acquisition du tableau par François 1er, sans oublier sa légende et son vol en 1911. "Ce sera un moment de contemplation de façon plaisante et innovante, ce qui n'est pas le cas actuellement", se projette Laurence des Cars.