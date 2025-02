Résultat du Super Loto (FDJ) : le tirage du vendredi 14 février 2025 [EN LIGNE]

LOTO. La FDJ mettait 13 millions d'euros en jeu pour le tirage du Super Loto du vendredi 14 février 2025. Les résultats sont à retrouver sans plus attendre.

Pour la fête des amoureux, la Française des jeux organisait ce vendredi 14 février 2025 un Super Loto. Un jackpot de 13 millions d'euros était sur la table pour l'occasion, mais également 50 codes permettant chacun d'empocher 20 000 euros. Le gros lot ne semble cependant pas avoir trouvé preneur. Selon les résultats du tirage Loto, il n'y a pas eu de grand vainqueur ce vendredi soir. En revanche, cinq grilles ont tout de même été cochées des cinq bons chiffres, seul le numéro Chance manque à l'appel. Leurs propriétaires repartent chacun avec 108 124,90 euros. Soixante-treize grilles ont également permis à autant de joueurs de remporter 2 414,40 euros. Faites-vous partie des heureux élus ? Voici tous les résultats gagnants de ce Super Loto de la Saint-Valentin :

Tirage du 14/02/2025 9 - 10 - 17 - 45 - 46 et le N Chance 3

Joker+ 7 361 055

50 codes gagnants : A 1916 6373 - A 3006 9316 - A 6989 3562 - B 4739 3606 - B 7588 6639 - B 9562 8147 - C 2208 9331 - D 4125 8296 - E 0718 5121 - E 2891 9308 - F 0361 3051 - G 3095 8823 - G 9129 3200 - H 0137 4621 - H 2287 9141 - H 2851 6676 - I 6257 2209 - I 7940 0961 - I 9503 7695 - L 0633 1738 - M 2057 3932 - M 6809 4028 - M 8158 8302 - N 6416 7005 - N 8387 6445 - N 8880 7406 - O 1792 1920 - O 2092 7840 - O 9049 0412 - O 9923 4432 - P 2887 1915 - P 3600 7363 - P 7201 3822 - Q 5174 9519 - Q 6548 7551 - R 7875 8950 - S 0031 4949 - S 0204 8594 - S 2518 6106 - S 6740 4961 - S 8193 7151 - T 1504 8997 - T 1676 9211 - T 9087 5055 - U 0580 3774 - V 1709 9892 - V 2761 3619 - V 8983 7258 - V 8987 8275 - V 8994 0311

Prochain tirage Loto, lundi. Quatorze millions d'euros seront mis en jeu. Comment jouer ? Pour chaque cagnotte proposée par la FDJ, vous avez jusqu'à 20h15 pour vous rendre chez le buraliste le plus proche et jouer - ou directement sur le site de la Française des jeux. Pour remporter la mise, il faut choisir dans la grille les cinq bons numéros parmi les 49 possibles, ainsi que le numéro Chance, parmi 10 options. Ce qui n'est pas une mince affaire : les probabilités sont de 0,000 005%, ce qui signifie que chaque grille a une chance sur 19 068 840 de correspondre à la combinaison gagnante. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que le jackpot à décrocher. Il est également possible de remporter des petits gains, allant de 2,20 euros à plusieurs milliers d'euros. La FDJ précise qu'il y a une chance sur six de remporter un petit quelque chose en participant au tirage.