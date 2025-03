Résultat Euromillions (FDJ) : le tirage de ce vendredi 14 mars 2025 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Les 162 millions d'euros mis en jeu vendredi soir au tirage Euromillions ont-ils trouvé preneur ? Les résultats sont enfin connus !

Le tirage Euromillions de ce vendredi 14 mars 2025 a-t-il fait un heureux vainqueur ? Alors que 162 millions d'euros étaient en jeu, le résultat Euromillions vient d'être dévoilé. Que fallait-il avoir parié pour devenir millionnaire ce vendredi soir ? Était-ce le 3 ? Le 22 ? Le 45 ou le 50 ? Rappelons qu'il existe plus de 139 millions de combinaisons possibles à l'Euromillions. Malheureusement, personne n'a parié sur la bonne ce vendredi soir. À noter cependant que deux grilles cochées en France ont tout de même permis à leurs propriétaires de repartir chacun avec 387 524,60 euros. Voici tous les résultats Euromillions :

Tirage du 14/03/2025 8 - 10 - 33 - 35 - 49 et les numéros étoile 2 - 9

MyMillion : RO 531 0083

Mardi, 178 millions d'euros seront proposés au tirage Euromillions. Il est dès à présent possible de tenter sa chance ! Comment la cagnotte a-t-elle pu atteindre si rapidement cette somme ? C'est très simple. Alors qu'en temps normal la Française des jeux et ses homologues européens commencent par proposer un jackpot de 17 millions d'euros, qui évolue ensuite, tirage après tirage, pour atteindre des sommes de plus en plus importantes et intéressantes, un méga jackpot de 130 millions d'euros a été directement proposé vendredi dernier au tirage de l'Euromillions. Cela ne fait donc que quelques tirages qu'un montant astronomique est en jeu. S'il n'est pas remporté ce soir, il sera à nouveau proposé mardi prochain avec quelques millions d'euros supplémentaires, et ce, jusqu'à ce que quelqu'un parvienne à trouver le résultat gagnant. Le montant du gros lot pourra atteindre ainsi jusqu'à 250 millions d'euros, plafond fixé par la FDJ et ses homologues.