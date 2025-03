Résultat Loto (FDJ) : le tirage de ce lundi 24 mars 2025 [EN LIGNE]

LOTO. Pour le tout premier tirage Loto de la semaine, huit millions d'euros étaient proposés. Les résultats sont enfin connus.

Le tirage Loto de ce lundi 24 mars 2025 a-t-il fait de l'un des joueurs l'heureux vainqueur et millionnaire qu'il a toujours rêvé de devenir ? Réponse : non. En effet, la répartition des gains est sans appel, il n'y a pas eu de grands vainqueurs ce lundi. En revanche, deux grilles ont été correctement cochées des cinq bons chiffres, seul le numéro Chance n'est pas le bon. Leurs propriétaires peuvent donc dès à présent réclamer 84 794,40 euros chacun. Douze autres grilles permettent également à leurs propriétaires d'empocher 3 449,30 euros chacun. Pour les autres, mieux vaut consulter les résultats Loto du jour car d'autres gains, bien que plus petits, sont également distribués.

Tirage du 24/03/2025 21 - 29 - 35 - 46 - 47 / 1

Joker+ 0 234 521

Option 2nd tirage : 3 - 13 - 18 - 33 - 34

10 codes gagnants : A 1753 4901 - B 0070 2405 - D 3997 4233 - F 0060 2019 - H 0571 0867 - I 0919 5063 - I 9691 8920 - S 0524 2785 - U 1154 9519 - W 7523 1030

Il n'y a pas qu'au tirage du Loto que l'enjeu est intéressant cette semaine. Demain, mardi 25 mars 2025, les participants du tirage Euromillions pourront espérer remporter jusqu'à... tenez-vous bien... 217 millions d'euros ! Depuis le vendredi 7 mars et la mise en jeu inattendue d'un méga jackpot de 130 millions au tirage de l'Euromillions, la combinaison gagnante semble inaccessible. Tirage après tirage, personne ne parvient plus à trouver les résultats Euromillions. Le tirage de mardi sera-t-il celui où tout bascule ? Quelqu'un parviendra-t-il enfin à décrocher cette incroyable cagnotte ? Rappelons que le jackpot peut encore continuer à grossir jusqu'à atteindre, au maximum, la coquette somme de... 250 millions d'euros. Un montant astronomique et jusqu'ici jamais atteint !