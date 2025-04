Tempête Hans : "l'équivalent d'un mois de pluie" annoncé, les prévisions s'affinent

La tempête Hans apporte vent et pluie sur son passage. Certains départements vont faire face à d'importants cumuls de précipitations ce jeudi 17 avril.

La tempête Hans touche la France à partir de ce jeudi 17 avril. Venue d'Italie, et nommée ainsi par l'institut météorologique italien, elle va principalement toucher la Corse, l'est et le sud-est de l'Hexagone. Des pluies intenses et du vent sont à prévoir. Les cumuls de pluie pourraient atteindre 150, voire 200mm en Corse d'ici la fin de journée. Les deux départements Corse sont placés en vigilance orange pluie-inondation ce jeudi par Météo France. La population a été appelée à s'éloigner des cours d'eau, à ne pas descendre dans les sous-sols et même à limiter ses déplacements. La Corse-du-Sud est aussi en vigilance jaune vague-submersion, avec des vagues qui pourraient atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur. Des rafales avoisinant les 100km/h sont aussi annoncées, notamment sur les caps et reliefs. La Drôme et l'Ardèche sont aussi en vigilance jaune "vent".

Onze autres départements ont également été signalés comme pouvant souffrir de pluies et d'inondation, mais avec un niveau d'alerte plus bas, jaune : le Jura, le Doubs, la Haute-Savoie, la Savoie, l'Ain, l'Isère, la Drôme, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, les Alpes-Maritimes ainsi que le Var. "L’équivalent d’un mois de pluie pourrait tomber dans ces régions voire plus", indique Météo France. Toutefois, les vigilances jaune "orages" qui touchaient l'ouest de la France mercredi ont été levées.

Météo France avertit par ailleurs d'une "activité avalancheuse remarquable sur les massifs de Haute-Maurienne et Haute-Tarentaise". La Savoie a été placée en vigilance orange "avalanche", suite à des précipitations significatives dans les Alpes, "généralement sous forme de neige".

Le temps devrait s'améliorer vendredi. L'est verra le retour du beau temps, alors que l'ouest sera touché par une perturbation. Le Finistère, le Morbihan mais aussi encore la Corse sont annoncés en vigilance jaune "pluie-inondation" pour la journée de demain. Un risque d'orage persiste aussi dans le sud-ouest, du côté de la Gironde, des Landes et des Pyrénées-Atlantiques. Le week-end s'annonce également perturbé.