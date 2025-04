Météo : un temps pluvieux pour le week-end de Pâques, à quelques exceptions près

Le week-end prolongé de Pâques va être rythmé par des perturbations successives sur l'ensemble du pays, mais quelques éclaircies sont tout de même attendues.

Une chasse aux œufs organisée entre deux averses ? C'est à cela que risque de rassembler Pâques pour de nombreux Français. Le temps ne sera pas au beau fixe pour le week-end prolongé du 19 au 21 avril. Alors que la fin de la semaine a déjà été marquée par une perturbation, de nouveaux phénomènes similaires vont toucher l'ensemble du pays pendant les trois prochains jours.

Le mauvais temps gagnera la France par la façade ouest ce samedi. Une perturbation apportera même des pluies sur un grand quart sud-ouest allant du Limousin jusqu'à l'Occitanie, en passant par une partie de l'Auvergne, notamment le Massif central d'après les prévisions de la Chaîne météo. Par endroits, des orages seront même au rendez-vous. Entre 30 à 50 mm de précipitations seront attendus en 24 heures entre le Limousin et le Languedoc, voire 60 à 70 mm et jusqu'à 100 mm ou plus dans les Cévennes, selon Météo France. Plus au nord, pas de pluie, mais un ciel très nuageux et instable pour la Bretagne et la Normandie. L'Île-de-France sera peu à peu gagnée par la zone pluvieuse.

Sur la moitié orientale du pays, la journée de samedi débutera sous en temps plutôt ensoleillé et doux avant d'être rattrapée par un ciel chargé et même des averses dans le Sud-Est. La région méditerranéenne sera en proie à des entrées maritimes qui apporteront quelques pluies. Seul le Nord-Est pourrait échapper aux averses. Si le temps ne sera pas printanier, les températures seront de saison, comprises en 0 et 10°C le matin et 14 à 21°C dans l'après-midi selon Météo France.

Le temps n'ira pas en s'arrangeant dimanche, jour de la fête pascale. La Chaîne météo prévient que "la perturbation de la veille traversera tout le pays [...] avec des pluies intermittentes dans une ambiance rafraîchie par le vent de nord-ouest". La pluie risque d'être plus présente sur la façade ouest, encore, et sur une ligne allant de la Normandie au Grand Est. Des éclaircies apparaîtront entre deux averses. Les températures resteront semblables à celles de la veille malgré une légère baisse dans le Sud.

Le week-end de Pâques finira comme il a commencé avec un temps instable, mais avec un peu plus de fraîcheur. Le risque de pluie concernera essentiellement le Sud-Ouest, de la Nouvelle Aquitaine à l'Occitanie, et l'extrême Est du pays, de l'Alsace jusqu'aux Alpes-Maritimes. En revanche, le Nord de la France pourrait profiter de belles éclaircies. A défaut d'un temps ensoleillé, il faudra compter sur les friandises et chocolats pour égayer ce week-end de Pâques.