Jean-Marc Aveline nouveau pape ? Qui est le cardinal français vu comme un favori ?

Et si Jean-Marc Aveline, l'archevêque de Marseille, devenait pape ? Le cardinal figure sur les listes des favoris de plusieurs experts du Vatican et médias italiens.

Le prochain pape sera-t-il français ? C'est une possibilité, et même une hypothèse sérieusement avancée dans la presse italienne. Les noms de plusieurs successeurs potentiels du pape François sont cités dans les couloirs du Vatican et dans la presse, une quinzaine de patronymes revient avec plus d'insistance et parmi eux se trouve celui du cardinal Jean-Marc Aveline. Le religieux de 66 ans participe au conclave, aux côtés des 132 autres cardinaux autorisés à voter car âgés de moins de 80 ans.

Le site de bookmakers Polymarket, qui donne une très bonne vision des projections des personnes prêtes à jouer leur argent, place Jean-Marc Aveline parmi les grands favoris pour devenir le prochain pape, et l'installe dans le top 10 des "papabilis". Bien entendu, compte tenu du nombre important de cardinaux susceptibles d'être élus souverain pontife, le pourcentage de "chances de l'emporter" demeure relativement faible. Il s'agit en réalité d'une cote et non d'une probabilité.

Un cardinal proche du pape François et de ses idées

Jean-Marc Aveline a été créé cardinal par le pape François le 27 août 2022. Le religieux était d'ailleurs un proche du défunt souverain pontife et il partageait avec lui plusieurs idées politiques sur la tolérance au sujet des migrants et la vision d'une Église moins européano-centrée. Il est par ailleurs un défenseur du discours interreligieux et se dit favorable au dialogue avec l'islam. Ce sont ces positions similaires à celles défendues par le pape François et favorables à "l'ouverture de l'Eglise" qui font du religieux l'un des favoris pour devenir le futur pape.

Mais cette ligne plutôt progressiste sur certains sujets a déjà valu des critiques au pape François, il est clair que le Vatican compte de nombreux cardinaux qui sont moins à l'aise avec cette orientation qui a pu heurter sur certains aspects, notamment concernant la tolérance prônée pour les personnes exprimant ouvertement leur homosexualité. La voie tracée par le pape François, sur une ligne d'ouverture, pourrait être contestée, les courants oeuvrant pour une Eglise plus traditionnaliste ne sont pas près de disparaître.

Outre l'idéologie et les idées qu'il défend, Jean-Marc Aveline a quelques lacunes qui, pour pourrait lui compliquer la tâche pour être un pape à l'aise au Vatican : l'homme ne parle pas couramment italien, langue officielle du micro-Etat, même s'il a fait de nets progrès ces derniers mois. A 66 ans, le cardinal apparaît aussi comme bien jeune aux yeux de beaucoup pour assurer la charge de Souverain pontife. Mais tout cela relève de l'opinion de quelques cardinaux très traditionnalistes.

Jean-Marc Aveline, une figure de Marseille

Jean-Marc Aveline est surtout connu jusque-là en France et parmi les catholiques du Vatican comme l'homme qui est devenu récemment l'archevêque de Marseille. Né à Oran, en Algérie, en 1958 d'une famille de pieds-noirs, il a grandi dans les quartiers populaires de la cité phocéenne dont il est devenu une figure emblématique. Il a été ordonné prêtre à l'archidiocèse de Marseille en 1984 et y a fait toute sa carrière religieuse jusqu'à devenir cardinal en 2022. Plus récemment, il a été élu président de la Conférence des évêques de France le 2 avril 2025 pour une prise de fonction prévue le 1er juillet.

L'archevêque de Marseille semble apprécié des habitants de la cité phocéenne. "C'est une personne très avenante qu'on croise régulièrement. C'est un homme simple, un homme de cœur. Je pense qu'il pourrait bien endosser le rôle de pape qui n'est quand même pas une mince tâche", indiquait avec confiance une fidèle à nos confrères de RTL avant la décision du conclave. Quand un autre ajoute : "Quel que soit le pape, il faut regarder ce qu'il œuvre, pourquoi il œuvre et ce qu'il fait".

Un proche du pape François à Marseille

Devenu proche du pape François au fil des ans, Jean-Marc Aveline est l'une des personnes à l'origine du voyage du souverain pontife à Marseille en septembre 2023. C'est d'ailleurs lui qui a accueilli le pape pour sa messe géante donnée au Stade Vélodrome, devant 57 000 personnes. Le cardinal Aveline avait alors salué une visite "inoubliable" du pape, qu'il a fait "Marseillais". Il avait aussi repris le célèbre slogan des supporters de l'OM, se félicitant que les Marseillais soient "à jamais les premiers" Français à accueillir une messe du pape François. Une allusion qui avait amusé le souverain pontife, lui-même grand fan de football.

Après l'annonce de la mort du pape François, l'archevêque de Marseille avait présidé une messe "d'hommage et d'action de grâces" à la cathédrale de la Major. "Merci pape François, d'avoir suscité dans notre diocèse et dans toute l'Église, en Méditerranée et dans le monde entier un nouveau tressaillement de foi, d'espérance, et de charité", avait-il écrit dans un communiqué.