Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 21 avril 2025, 11 millions d'euros en jeu

LOTO. Retrouvez les résultats du tirage du loto de ce lundi 21 avril. Pour ce lundi férié, tentez de remporter 11 millions d'euros.

Quoi de mieux pour clôturer ce week-end de trois jours que de devenir millionnaire ? De quoi peut-être même prolonger un peu les congés et partir en vacances, même sur un coup de tête ! Fini la grisaille et bonjour les palmiers et les plages de sable fin… Mais pour cela, il faut une sacrée somme. Pourquoi pas les 11 millions d'euros mis en jeu par la FDJ lundi 21 avril ? Avec ça, vous avez de quoi partir à peu près 221 fois pendant deux semaines à Bora Bora dans un très bel hôtel ! Mais avant de rêver aux plages de sable fin, il faut jouer pour tenter de remporter le jackpot !

Pour cela, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site ou l'application de la FDJ. Vous pouvez aussi vous rendre dans un point de vente physique de la Française des Jeux, mais attention aux horaires d'ouverture en ce lundi férié. Il vous faudra remplir au moins une grille, au prix de 2,20 euros, avec cinq numéros cochés sur une grille de 49 et un numéro chance sur une grille de 10. Si tous les numéros sont bons, c'est le jackpot et à vous Bora Bora !

Les résultats