L'âge maximal que l'Homme ne dépassera jamais : la science a des certitudes sur notre espèce

Quelle est la durée de vie maximale de l'Homme ? De nombreux scientifiques ont tenté de fixer l'âge que notre espèce ne pourrait pas dépasser.

Selon les dernières données de l'INSEE (2024), l'espérance de vie à la naissance est aujourd'hui de 85,6 ans pour les femmes et 80 ans pour les hommes. La personne ayant vécu le plus longtemps et dont les dates de naissance et de décès ont été vérifiées est Jeanne Calment, une Française qui a atteint 122 ans et 164 jours en 1997. Pour l'homme, le record de longévité est détenu par le Japonais Jiroemon Kimura, qui a réussi à tenir jusqu'à 116 ans et 54 jours. Grâce aux avancées scientifiques, nous vivons de plus en plus longtemps, mais alors quel est l'âge maximal que l'Homme pourrait atteindre selon la science ?

Un grand débat entoure cette question. De multiples recherches ont tenté de faire une estimation théorique de l'âge maximal qu'un individu pourrait atteindre dans des conditions optimales. Une étude a notamment utilisé un modèle mathématique qui a été appliqué à la mortalité des femmes pour estimer la durée de vie humaine maximale. Elle a alors été située à environ 125 ans. Cette limite est assez communément admise, même s'il s'agit davantage d'une valeur moyenne prévisible que d'une valeur absolue.

Certaines études plus récentes se montrent toutefois plus optimistes, comme celle d'une équipe de scientifiques de Singapour publiée dans la revue Nature qui a proposé une autre approche. Ils ont analysé les données médicales, notamment des analyses sanguines, de volontaires au Royaume-Uni et aux États-Unis et se sont concentrés sur la résilience physiologique. Cela désigne la capacité de l'organisme à récupérer après des problèmes de santé, qui logiquement diminue avec l'âge. Elle est en moyenne de 2 semaines à 40 ans, de 6 semaines après 80 ans et de plus de 8 semaines à 90 ans.

Ils ont constaté que le problème n'était pas tellement le déclin progressif lié à l'âge, mais davantage une série de dégradations au cours desquelles l'organisme a du mal à se remettre et ne retrouve pas son niveau de santé antérieur. Ils ont alors estimé l'âge au-dessus duquel cette résilience serait épuisée. Selon les chercheurs, cette limite se situerait entre 120 et 150 ans.

Pour d'autres, il est impossible de fixer cet âge maximal potentiel, car des évolutions sont encore possibles. Les données sur les très hauts âges sont, en effet, rares car peu de personnes dépassent aujourd'hui les 110 ans. On ne connait pas non plus les progrès scientifiques des années à venir. Ces estimations théoriques restent des modèles et ne garantissent pas que cette limite soit absolue, ou insurmontable, pour une raison : les recherches en biotechnologies et sur le transhumanisme promettent d'optimiser notre santé et de dépasser cette fameuse limite biologique. Alors, le record de Jeanne Calment sera-t-il bientôt battu ? Seul l'avenir nous le dira.