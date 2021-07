Prime bac 2021 : vous avez obtenu une mention ? Ce qu'elle peut vous rapporter

PRIME BAC 2021. Les résultats du bac 2021 tombent ce mardi 6 juillet 2021 ! Découvrez ce que votre mention peut vous rapporter en ouvrant un livret d'épargne ou un compte au sein d'une banque.

[Mis à jour le 06 juillet 2021 à 08h29] Les résultats du bac 2021 sont tombés et vous venez d'obtenir votre précieux sésame ? Félicitations ! Savez-vous que certains établissements bancaires félicitent les nouveaux bacheliers ? Elles offrent des récompenses, atteignant parfois plus de 100 euros. Attention, ayez à l'esprit que pour en bénéficier vous devrez impérativement ouvrir un compte bancaire ou un livret d'épargne au sein de cette même banque. Quels sont les établissements concernés ? On fait le point.

Le montant de la prime pour l'obtention du baccalauréat avec une mention très bien diffère en fonction de l'établissement bancaire. Renseignez-vous auprès de votre banquier et étudiez les offres des autres établissements. Consultez notre article en détail pour en savoir plus !

L'an dernier, la banque CIC ne devait pas renouveler son opération de prime pour le bac. En revanche, elle devait accorder une prime de soutien aux étudiants ayant contracté un prêt. Ce coup de pouce s'élevait à 150 euros. En 2021, bonne nouvelle, CIC renouvelle sa prime : 40 euros pour une mention Assez bien, 80 euros pour une mention Bien et 160 euros pour une mention Très bien.

C'est le grand jour ! Plus que quelques minutes avant les résultats du #Bac2021 ! ] Obtiendrez-vous une mention ? Noubliez pas que le CIC offre 160 pour la mention TB, 80 pour B et 40 pour AB. Réservez votre prime #MentionsBacCIC sur https://t.co/lfJkJ86Hqu pic.twitter.com/3GE13d5dF9 — CIC (@cic) July 6, 2021

Pour en bénéficier, vous devrez ouvrir un livret d'épargne au sein de l'établissement bancaire. "Offre réservée aux lauréats du BAC 2021 de France ayant obtenu une mention Assez Bien, Bien ou Très Bien, valable jusqu'au 30/09/2021 sur présentation du relevé de notes", peut-on lire sur le site. "Une seule offre par lauréat. Les sommes seront versées sur un livret d'épargne CIC ouvert ou à ouvrir au nom du lauréat. Voir conditions en agence ou sur cic.fr".

Le Crédit Agricole est composé de plusieurs banques régionales. Le Crédit Agricole Lorraine était sans doute l'une des banques les plus généreuses l'an dernier. Si vous ouvriez un premier compte bancaire dans son établissement et aviez obtenu une mention très bien au bac, vous pouviez alors bénéficier d'une prime de 250 euros ! Avec une mention bien, vous aviez droit à une gratification de 100 euros. La mention assez bien vous permettait de profiter d'une petite somme de 50 euros. Cette prime était exclusivement réservée aux 1 000 premières ouvertures de comptes. Et en 2021 ? Le Crédit Agricole Lorraine a opté pour une offre sous la forme de chèque cadeau (50 euros en chèque Kadéos, valable du 6 juillet au 30 septembre).

BNP Paribas propose une offre équivalente à celle de la Société générale. La prime était de 80 euros pour tous les bacheliers, quelle que soit la réussite du diplômé, pour toute ouverture d'un compte bancaire "Services Essentiels Esprit Libre". "Les 80 € seront versés dans les 3 mois suivant la date d'ouverture de votre compte de dépôt", pouvait-on lire sur la page dédiée de BNP Paribas l'an dernier. "En l'absence de justificatif de l'obtention du baccalauréat, la prime de 80€ ne sera pas accordée et le tarif standard Esprit Libre sera appliqué conformément au Guides des conditions et tarifs pour les particuliers disponible en agence".

Il n'existe pas de prime bac à proprement parler. En revanche, quelle que soit votre réussite à l'examen du baccalauréat, vous pouvez avoir une gratification de 80 euros, à l'ouverture d'un compte bancaire de l'offre Sobrio, qui comprend un compte, une carte et une assurance ou Jazz.

Comme le Crédit Agricole, la Banque populaire est composée de plusieurs entités régionales. A la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne par exemple, une offre de bienvenue prévoyait l'an dernier le versement d'une prime en fonction de la mention obtenue : Admis (15 euros), Assez bien (25 euros), Bien (50 euros) et Très bien (100 euros).

La Caisse d'Epargne est, elle aussi, composée de plusieurs entités régionales. La caisse du Grand Est ne propose pas de prime à proprement parler, mais une offre avec une carte bancaire "dans votre Bouquet Liberté, à 1€/an pendant 2 ans(1) + 80€ offerts de bons d'achat pour les bacheliers avec mention". "80€ offerts de bons d'achat pour toute première ouverture d'un compte de dépôt", pouvait-on lire sur la page dédiée.

Pour obtenir une prime pour le bac l'an dernier, il fallait également se tourner vers sa commune, région ou département ! Des aides sont en effet versées par certaines collectivités locales. A Montrouge par exemple, une subvention de 800 euros était prévue aux bacheliers mention très bien et 400 euros aux bacheliers mention bien. Cette aide peut être utilisée pour acquérir du matériel informatique, effectuer un séjour linguistique, payer ses frais d'inscription en études supérieures ou encore financer son permis de conduire.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Outre les primes offertes par les banques et les collectivités, les bacheliers ayant obtenu une mention très bien peuvent éventuellement obtenir l'aide au mérite. Cette dernière est accordée aux futurs étudiants bénéficiant de la bourse d'étudiant sur critères sociaux. Si vous êtes concerné, vous n'avez pas besoin de faire de demande particulière. A titre indicatif, son montant est de 900 euros pour l'obtention du bac avec mention TB, si vous êtes nouvellement boursier.