La Belgique dévoile sa première pièce euro à trois faces : "Face, pile et..."

Pile ou face ? Une banque belge tente d'attirer de nouveaux clients non pas avec des prêts bon marché, mais avec un euro à trois faces.

Ce n'est malheureusement pas une promesse de tripler vos économies. Car contrairement à ces pièces d'euro, le design spécial à trois faces de la banque belge vdk n'a pas de valeur monétaire. "On dit souvent que l'argent a deux faces. Pile contre face, profit contre perte. Nous nous sommes demandés : et si l'argent avait trois faces ?" indique la banque.

Outre l'augmentation des taux d'intérêt pour les jeunes, la banque vdk souhaite également favoriser le rendement pour soi-même, la région et la planète. "Le symbole de cette pensée triple? Une pièce unique à trois faces." Le directeur artistique de l'agence marketing derrière la campagne publicitaire explique comment l'euro spécial a été créé. "Nous avons trouvé que c'était un défi de rendre la métaphore tangible. Grâce à une collaboration entre différents artisans et un véritable savoir-faire, la pièce à trois faces a vraiment été produite. Un véritable tour de force."

Le design de la pièce a d'abord été converti en dessins 3D. Sur cette base, des experts ont créé la forme de la pièce à trois faces, puis un orfèvre et un argentier l'ont polie, dorée dans un bain d'or et munie de bords. Les 350 premiers exemplaires ont été réservés aux employés de la banque vdk. Mais selon la PDG, le coup publicitaire vise principalement à souligner l'aspect durable de l'investissement. "Une banque est plus qu'un fournisseur de services neutre comme un fournisseur d'accès à Internet ou un service de colis", estime Leen Van den Neste. "Grâce aux entreprises et initiatives dans lesquelles nous investissons et aux crédits que nous accordons, nous contribuons à définir l'avenir. Cette campagne parvient à communiquer cela de manière simple et pourtant puissante."

Et pour les faux-monnayeurs en herbe parmi nous : tant la Banque Nationale de Belgique que la Banque Centrale Européenne ont dû donner leur approbation. "Comme il s'agit d'un objet symbolique sans valeur monétaire - et aussi parce que nous trouvons que c'est un projet intéressant - nous avons donné notre accord", explique le maître de la Monnaie Royale de Belgique. "La commission européenne a même demandé un exemplaire pour des formations internes sur le droit d'auteur."

Contrairement à l'euro à trois faces, ces pièces belges de 2 euros ont une valeur réelle, et bien plus que 2 euros. Elles feront sans doute partie des collectors dans quelques années. Et leurs possesseurs seront alors vraiment riches.