"SMIC : ce qui vous attend au 1er janvier"

SMIC. En début d'année, le Smic va faire l'objet d'une revalorisation automatique en raison de l'inflation. Quel sera son montant ?

[Mis à jour le 20 décembre 2021 à 07h35] 1 603 euros brut par mois sur la base de 35 heures. C'est le montant que va atteindre le Smic au 1er janvier 2022, contre 1 589,47 euros brut mensuel actuellement. Le Smic augmente ainsi de 0,9%. Le gouvernement a toutefois renoncé à tout coup de pouce supplémentaire. En octobre dernier, le Smic avait été augmenté exceptionnellement de 2,2%, en raison d'une hausse des prix supérieure à 2% entre novembre 2020 et août 2021. C'était la première fois depuis 2011 qu'une hausse automatique intervenait hors 1er janvier. Le Smic est le salaire minimum légal qu'un salarié doit percevoir en France. Un salarié ne peut donc pas être rémunéré en dessous de ce seuil mais il existe toutefois des exceptions avec des abattements dans certains cas, comme les salariés âgés de moins de 18 ans et les apprentis. Un employeur ne respectant pas le montant légal du Smic s'expose à une amende de 1 500 euros et peut être condamné à verser des dommages et intérêts à son salarié.

Quel montant pour le Smic net ?

Le montant du Smic net mensuel atteint 1 231 euros, contre 1 219 euros auparavant. Pour rappel, le montant du Smic net, ces dernières années, s'élevait à :

Montant du SMIC net Année Montant du SMIC mensuel net janvier 2016 1 143 euros janvier 2017 1 149,07 euros janvier 2018 1 174,93 euros janvier 2019 1 204 euros Janvier 2020 1 219 euros Janvier 2021 1 231 euros Janvier 2022 1 269 euros

"Le montant du Smic net perçu par le salarié dépend de l'entreprise concernée et de certaines cotisations liées au secteur d'activité", rappelle service public sur sa page dédiée.

Le montant du Smic horaire (brut) s'élève à 10,25, contre 10,15 euros en auparavant. Pour rappel, le montant du Smic horaire, ces dernières années, s'élevait à :

Montant du SMIC horaire (brut) Année Montant du SMIC horaire (brut) janvier 2016 9,67 euros janvier 2017 9,76 euros janvier 2018 9,88 euros janvier 2019 10,03 euros Janvier 2020 10,15 euros Janvier 2021 10,25 euros Janvier 2022 10,57 euros

Chaque année, le montant du Smic est réévalué. Il atteint 1 554,58 euros brut par mois sur la base de 35 heures hebdomadaires, contre 1 539,42 euros auparavant. Cette hausse résulte à la fois de l'évolution de l'inflation et de la hausse des salaires des ouvriers et employés. A titre indicatif, voici l'évolution du montant du Smic depuis 2010 :

Evolution du SMIC depuis 2010 Année Montant du SMIC horaire (brut) Montant du SMIC mensuel (brut) janvier 2010 8,86 euros 1 343,77 euros janvier 2011 9 euros 1 365 euros décembre 2011 9,19 euros 1 393,82 euros janvier 2012 9,22 euros 1 398,37 euros juillet 2012 9,40 euros 1 425,67 euros janvier 2013 9,43 euros 1 430,22 euros janvier 2014 9,53 euros 1 445,38 euros janvier 2015 9,61 euros 1 457,52 euros janvier 2016 9,67 euros 1 466,62 euros janvier 2017 9,76 euros 1 480,27 euros janvier 2018 9,88 euros 1 498,47 euros janvier 2019 10,03 euros 1 521,22 euros janvier 2020 10,15 euros 1 539,42 euros janvier 2021 10,25 euros 1 554, 58 euros Janvier 2022 10,57 euros 1 603 euros

Le montant annuel du Smic atteint 18 654 euros brut. Le montant annuel net, lui, s'établit à 14 772 euros cette année.