Aide aux étudiants de 200 euros : conditions, démarches, date de versement... Tout savoir

AIDE ETUDIANT CORONAVIRUS 200 EUROS. Depuis la mi-mai, les étudiants et les jeunes âgés de moins de 25 peuvent, sous conditions, bénéficier d'une aide forfaitaire de 200 euros dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus.

[Mis à jour le 05 juin 2020 à 15h19] Elle est attendue par de nombreux jeunes, et notamment des étudiants, pour qui la crise sanitaire du coronavirus s'est traduite par une chute vertigineuse des revenus, faute d'emploi ou de stage. Dans ce contexte, le gouvernement a annoncé mi-mai la mise en place d'un dispositif d'aide financière. D'un montant forfaitaire de 200 euros, il doit concerner plusieurs centaines de milliers de jeunes. Mais qui est vraiment concerné ? Sur quel site faut-il se rendre ? Le versement a-t-il déjà commencé ? On fait le point.

Devant les sénateurs, Edouard Philippe a défini ceux qui pourront bénéficier de ce dispositif exceptionnel d'aide financière le mois dernier, les voici :

Les étudiants qui ont perdu leur emploi ou leur stage avec la crise sanitaire.

avec la crise sanitaire. Les étudiants ultramarins contraints de rester en métropole en raison de l'épidémie de virus Covid-19 et qui souhaitent rentrer chez eux ;

Dans un second temps, l'administration a fixé un certain nombre de conditions. Vous devez être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur, ou en BTS, en formation initiale. En clair, cela signifie que si vous êtes en contrat d'apprentissage ou au chômage partiel, vous êtes exclus du dispositif. En outre, vous devez justifier d'une baisse de revenus. Si vous avez perdu votre emploi, le volume horaire doit représenter au moins 32 heures par mois, soit 8 heures par semaine, depuis le 1er janvier 2020 au moins. En dessous de ce seuil, vous ne pouvez pas bénéficier de l'aide.

Votre stage a été annulé ou arrêté durant le confinement ? Comme expliqué précédemment, vous pouvez bénéficier de l'aide, à condition qu'il soit d'une durée de "2 mois ou plus", et qu'il ait débuté ou qu'il devait débuter "au plus tard le 1er juin 2020 et obligatoire dans votre cursus".

Les étudiants doivent adresser leur demande sur le site https://www.messervices.etudiant.gouv.fr/ depuis le 12 mai. Deux modules de demande sont proposés : l'un pour les étudiants ayant perdu un emploi ou un stage gratifié (cliquez ici), l'autre pour les ultramarins (cliquer ici). Dans les deux cas, un formulaire de demande est généré, permettant d'instruire votre dossier auprès du Crous. Quelles sont les pièces justificatives à fournir ? Tout dépend de votre situation :

Vous avez perdu votre emploi ou un stage : un justificatif de statut étudiant ( certificat de scolarité ou carte d'étudiant ), un RIB , votre voire vos contrats de travail depuis le 1er janvier ou votre convention de stage , une attestation employeur - justifiant l'interruption du contrat de travail ou du stage, elle doit être remplie par l'employeur.

un justificatif de statut étudiant ( ou ), un , votre voire vos depuis le 1er janvier ou votre , une attestation employeur - justifiant l'interruption du contrat de travail ou du stage, elle doit être remplie par l'employeur. Vous êtes étudiant ultramarin : un justificatif de statut étudiant, un justificatif de domicile familial ou "à défaut, tout élément justifiant d'un domicile de rattachement dans un département ou territoire d'outre-mer", la copie de la page "parents" de votre livret de famille, "une attestation d'hébergement gratuit signé de la personne qui vous héberge", une copie de la pièce d'identité de cette personne et un RIB.

"Durant l'instruction de votre demande, votre Crous est susceptible de vous demander d'autres éléments", prévient-on sur le site. Sur le site dédié du ministère de l'Enseignement supérieur, il est rappelé que "des aides financières sont d'ores et déjà accessibles, via les Crous, pour tous les étudiants qui en ont besoin, notamment ceux qui ont perdu un job étudiant ou un stage". "Les aides ponctuelles des Crous ont été simplifiées afin d'être accordées plus rapidement. Elles ont également été majorées à 500€", est-il précisé. "Les établissements d'enseignement supérieur peuvent proposer localement des mesures spécifiques et des aides d'urgence via la CVEC".

L'aide est censée être versée par le Crous au début du mois de juin, soit quelques semaines après avoir adressé votre demande. Sur le site dédié du gouvernement, aucun délai précis n'est toutefois indiqué.

