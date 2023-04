Prix de la consultation : quelle augmentation chez votre généraliste dès cet automne ?

PRIX CONSULTATION MEDECIN GENERALISTE. Le prix de la consultation devrait grimper de25 à 26,50 euros dès cet automne.

[Mis à jour le 22 avril 2023 à 11h42] Le prix de la consultation chez votre médecin généraliste va augmenter. En effet, d'après un document officiel consulté par l'AFP, le prix va grimper de 1,50 euro. Autrement dit, dès l'automne prochain, une consultation coûtera 26,50 euros, et non plus plus 25 euros. Chez un spécialiste, il faudra débourser 31,50 euros. Une décision rendue officielle par l'ancienne inspectrice des affaires sociales, Annick Morel ce lundi 24 avril. Une revalorisation qui doit encore être approuvée par le ministre de la santé François Braun. Si cela est le cas, ce nouveau montant entrera en vigueur dès la fin du mois d'octobre 2023.

Le prix de la consultation chez un médecin généraliste varie selon que le médecin est conventionné, ou non conventionné, et de son secteur d'activité (1 ou 2). Un médecin conventionné en secteur 1 pratique des tarifs règlementés par la convention nationale et ne pratique pas de dépassements d'honoraires.

Le tarif de la consultation est fixée à 25 euros chez un généraliste en métropole. Le remboursement, lui, est de 70%. Vous serez donc remboursé de 16,50 euros sur les 25 euros (une participation forfaitaire de 1 euro s'applique, et doit être déduite).

Le contrat d'engagement territorial doit permettre d'augmenter l'offre de soin par les médecins, de manière à réduire le phénomène des déserts médicaux sur le territoire français. Ce "pacte" imposé par la Cnam impose aux médecins généralistes de s'engager sur trois sujets :