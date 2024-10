Hausse des impôts : Barnier augmente une taxe de 40%, tous les Français vont devoir la payer

Si Michel Barnier a promis que l'impôt sur le revenu n'augmenterait pas pour presque tous les Français, il prévoit en revanche de faire flamber une taxe que l'ensemble des ménages devra payer.

Les Français sauront bientôt. Michel Barnier et son gouvernement finissent de plancher sur la budget 2025 et la hausse des impôts qui s'annonce. Si le Premier ministre a affirmé que l'immense majorité des ménages ne paierait pas davantage d'impôt sur le revenu, tous les Français vont cependant devoir mettre davantage la main à la poche en raison de la forte augmentation prévue d'une taxe payée par l'ensemble des foyers et à laquelle personne ne peut échapper.

Cherchant à obtenir près de 20 milliards d'euros de recettes supplémentaires en 2025, Michel Barnier a étudié de nombreuses pistes. L'une d'entre elles, en passe d'être validée, consiste à la hausse de plus de 40% de la taxe intérieure de consommation finale sur l'électricité (TICFE). Concrètement, sur votre facture d'électricité, la part que vous allez reverser à l'Etat sera bien plus importante. Aujourd'hui, elle est de 22,50€ par MwH. Au 1er février, elle devrait passer à 32€ par MwH… Et peut-être plus. Le Parisien avance que le montant final pourrait être plus élevé. Si l'idée n'est pas encore actée définitivement, les services de Bercy planchent dessus.

Parmi les autres mesures, celle d'un impôt supplémentaire sur les ménages qui perçoivent "à peu près" 500 000 euros par an, soit 40 000 euros par mois pour une personne seule ou 20 000 euros par personne dans le cadre d'un couple. Cela concerne 65 000 personnes en France. Également dans les cartons de Michel Barnier, une "participation exceptionnelle", pendant "un an ou peut-être deux", sur les bénéfices de "300 entreprises" qui "font un milliard de chiffre d’affaires ou plus", toujours selon le Premier ministre jeudi soir, mais aussi une hausse de la fiscalité sur les transports polluants, des augmentations de taxes sur l'électricité ou encore sur les paris sportifs, ainsi qu'un changement de la fiscalité pour la location AirBnb.

Tous ces projets ne sont pas encore définitivement actés. Laurent Saint-Martin, ministre du Budget, doit présenter tous les détails ce jeudi 10 octobre 2024. Ensuite, les députés devront débattre de ce dossier pendant cinq jours seulement, entre le 21 et le 25 octobre. De nombreux amendements devraient être déposés, mais le vote final doit avoir lieu mardi 29 octobre, avant que le Sénat ne se prononce dessus. Au plus tard, les parlementaires doivent avoir entériné le budget pour le 31 décembre prochain.