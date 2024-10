Hausse des impôts : une nouvelle taxe visée, de nombreux Français concernés

Les députés ont décidé d'augmenter une nouvelle taxe payée par des milliers de Français.

Le feuilleton est loin d'être terminé. Après la présentation des diverses hausses d'impôts par Michel Barnier, ce sont désormais les députés qui planchent sur le sujet, avec la liberté de proposer des ajustements comme bon leur semble. Plusieurs augmentations supplémentaires ont été soumises et l'une d'entre elles a obtenu un premier feu vert de la part des Parlementaires élus au palais Bourbon. Et elle devrait faire grincer des dents des milliers de Français.

Depuis 2018, il est possible que l'argent gagné grâce à des plus-values d'assurance-vie, de PEL, d'épargne-retraite ou de dividendes d'entreprises ne soit taxé qu'à 30%. Un taux trop faible aux yeux de nombreux députés qui tentent, depuis plusieurs années, de l'augmenter. Cette année, compte-tenu de la nouvelle organisation de l'Assemblée nationale, une proposition de hausse du taux de ce prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 33% a été formulée et adoptée. Cela pourrait permettre de rentrer 800 millions d'euros supplémentaires dans les caisses de l'Etat.

Toutefois, cette hausse n'a été adoptée qu'en commission des finances. Il faut désormais qu'elle soit intégrée par le gouvernement dans le texte final et que celle-ci soit également adoptée par les députés et sénateurs. Or, Michel Barnier et ses équipes ont encore tout le loisir de faire fi de cette proposition puisqu'ils pourraient passer le texte global en force, avec le 49.3. A moins que l'Assemblée ne vote la censure.

Par ailleurs, une hausse de la TVA sur l'électricité est envisagée, tout comme sur la Taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité. Parmi les autres mesures, celle d'un impôt exceptionnel sur 65 000 fortunes qui gagnent plus de 250 000 euros par an, celle d'une "participation exceptionnelle", pendant deux ans, des grandes entreprises sur les bénéfices qui "font un milliard de chiffre d’affaires ou plus" (440 groupes concernés), mais aussi une hausse de la fiscalité sur les transports polluants, ainsi qu'un changement de la fiscalité pour la location AirBnb.

Evidemment, il ne s'agit ici que des orientations souhaitées par le gouvernement. Le projet de loi sera débattu à l'Assemblée nationale entre le 21 et le 25 octobre, suivi d'un vote le mardi 29, puis le Sénat entrera à son tour en piste. Entre les débats et les amendements, nul doute que le budget 2025 pourrait encore être largement modifié.