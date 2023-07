Remboursement d'impôt : à quelle date ? Qui y a droit ?

REMBOURSEMENT IMPOT. D'ici quelques jours, l'administration fiscale va procéder à un remboursement d'impôts pour les contribuables qui y sont éligibles. A quelle date cela aura-t-il lieu ?

Les impôts, un mauvais moment pour les finances ? Pas si sûr ! Si la période de déclaration des revenus est fermée depuis désormais plusieurs semaines et qu'il n'est plus possible, pour les déclarations en ligne, d'effectuer une quelconque correction, une bonne nouvelle pourrait arriver chez de nombreux contribuables. En effet, les déclarations faites au fisc peuvent parfois aboutir à un solde négatif. C'est-à-dire que c'est aux impôts de vous rembourser car vous avez trop versé ou que vous tirez profit d'avantages fiscaux (niches, défiscalisation...). Cela a donc été indiqué sur l'avis de situation déclarative qui donne un premier aperçu du montant final des impôts. Mais, en cas de remboursement, quand l'argent est-il reversé sur le compte ? Y a-t-il des conditions particulières ? Le ministère de l'Economie a dévoilé tous les éléments.

En cas de trop-payé auprès des impôts, le remboursement va intervenir sous peu. Deux dates sont possibles : le lundi 24 juillet ou le mardi 2 août 2023. Aucune précision n'a été faite quant à la raison qui pousse l'Etat à procéder à ce remboursement en deux temps. Si rien n'est arrivé le 24 juillet, pas de panique, cela pourrait donc intervenir une semaine plus tard.

Les remboursements des impôts interviennent à l'été pour l'impôt sur le revenu car l'administration fiscale procède d'abord à la vérification des informations remplies dans votre déclaration de revenus. Cela permet de déterminer si elle vous est redevable d'un remboursement. Vous n'avez aucune démarche à faire. Vous êtes notifié du remboursement sur votre avis d'imposition.

Le virement s'effectue de manière automatique. Vous pouvez le repérer avec le libellé "REMB IMPOT REVENUS" sur votre relevé bancaire, provenant de "DGFIP FINANCES PUBLIQUES". Si vous n'avez pas transmis vos coordonnées bancaires à temps, vous recevez le remboursement par lettre chèque.

La déclaration de revenus demeure, malgré le prélèvement à la source, une obligation incontournable pour tous les contribuables. Elle permet en effet de déterminer le montant total d'impôt sur le revenu dont vous êtes redevable au titre de l'année d'imposition. Au regard de ce dont vous vous êtes déjà acquitté via le prélèvement à la source, l'administration établit l'une des situations suivantes :

Vos retenues à la source se révèlent inférieures à ce que vous devez réellement : dans ce cas, vous devez vous acquitter d'un solde d'impôt sur le revenu à la mi-septembre. Vos retenues à la source excèdent le montant total d'impôt sur le revenu : dans ce cas, vous avez droit à un remboursement du fisc.

C'est la raison pour laquelle il est primordial de notifier le fisc en cas de forte hausse ou baisse de vos revenus, et ce, afin d'ajuster votre taux de prélèvement à la source.

Depuis la mise en place du prélèvement à la source, les crédits d'impôt réguliers, comme l'emploi d'un salarié à domicile ou les frais de garde hors domicile des enfants de moins de six ans, font l'objet d'un traitement bien spécifique. A la mi-janvier, ils font l'objet d'un versement d'un acompte de 60%. Le montant de cet acompte est calculé en fonction des informations mentionnées dans votre déclaration de revenus.

Au printemps, vous indiquez les sommes éligibles à un crédit d'impôt régulier, ce qui permet au fisc d'établir si vous pouvez bel et bien bénéficier du reste de l'acompte ou si, au contraire, vous devez rembourser le fisc. C'est le cas si vos dépenses de frais de garde ont baissé d'une année sur l'autre par exemple. Mécaniquement, l'avantage fiscal diminue lui aussi.

A noter : le gouvernement expérimente actuellement le crédit d'impôt contemporain. Ce système va donc bientôt prendre fin au profit d'un remboursement directement tous les mois !