Déclaration de revenus 2024 : jusqu'à quelle date ai-je pour la remplir ?

Est-il obligatoire de faire sa déclaration de revenus ?

Oui. Et cela est inscrit dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, laquelle dispose que "tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée."