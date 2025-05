C'est l'une des erreurs les plus courantes sur les impôts, elle fait perdre 647 euros en moyenne

De nombreux Français doivent faire attention à cette petite ligne de la déclaration de revenus. Mal la remplir fait trop payer d'impôts.

La déclaration de revenus, sa multitude de cases et l'appréhension de se tromper qui va avec… Malgré le pré-remplissage des principaux éléments, "faire les impôts" -comme on dit couramment- nécessite une attention particulière. Toutes les cases qui vous concernent ne sont pas automatiquement remplies par l'administration et mieux vaut ne pas en oublier pour éviter de faire grimper la note.

C'est notamment le cas d'une ligne qui peut concerner jusqu'à 11,2 millions de Français et qui permet d'obtenir une réduction d'impôts. Selon le Trésor public, c'est même l'une des erreurs les plus fréquentes. Et pour cause. "Beaucoup de contribuables ne font pas la double vérification. Il faut être vigilant là-dessus", prévient Olivier Rull.

Le patron de Caravel, plateforme qui permet d'ouvrir et gérer un plan épargne-retraite (PER), alerte sur la complexité de déclarer aux impôts un versement sur un PER. Un point d'attention particulier car l'intérêt de placer de l'argent sur ce type de compte permet de réduire son impôt sur le revenu. Or, si cela n'est pas (ou mal) indiqué à l'administration fiscale, la réduction ne s'applique pas.

Tout se joue dans la partie "Charges", section "Epargne retraite, PERP et produits assimilés (PER, PREFOM, COREM et CGOS)". Si, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024, vous avez effectué un versement sur votre PER, alors un montant apparaîtra au-dessus de la case 6NS. Mais attention, ce montant doit absolument être retranscrit dans la case 6NS. Sans cela, l'avantage fiscal ne sera pas pris en compte.

"Etant donné que le particulier peut avoir plusieurs PER, c'est à lui de remplir obligatoirement la case 6NS", explique Olivier Rull. En effet, le montant affiché au-dessus correspond à ce dont à connaissance le fisc. Or, si des montants ont été mal transmis ou n'ont pas été transmis, c'est au contribuable de le rectifier. C'est pour cela que la case 6NS est à compléter soi-même.

Par ailleurs, juste en dessous, la case 6PS indique le "plafond de déduction". Normalement, un montant est pré-rempli, mais il vaut mieux, là encore, le vérifier. Pour cela, il faut regarder son avis d'imposition de l'année dernière. A la dernière page, la ligne "Plafond pour les cotisations versées en 2024" mentionne une somme. Si celle-ci est différente celle indiquée en case 6PS, alors il faut faire la modification dans la case, explique Olivier Rull.

En moyenne, le PER permet de faire économiser 647 euros à ceux qui effectuent un versement au cours de l'année, selon les chiffres de Caravel. Autant d'argent versé aux impôts en cas de mauvaise déclaration.