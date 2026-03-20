Voici les endroits les plus sales de la maison - trop peu de personnes pensent à les nettoyer
C'est bientôt l'heure du ménage de printemps ! Vitres, salle de bains, cuisine, rebords de fenêtres… On astique de fond en comble et on fait briller…. Mais pensez-vous à nettoyer ces endroits très sales de nos maisons ?
L'arrivée du printemps rime avec soleil, promenades dans la nature et barbecue entre amis... mais aussi de grand ménage ! C'est le moment idéal pour se lancer dans le nettoyage complet de la maison.
Si certains endroits de la maison sont régulièrement entretenues, d'autres sont délaissés, et la poussière et les bactéries s'y accumulent... Pour vous aider, voici une liste du matériel essentiel pour une maison propre, mais aussi les 10 endroits et recoins à ne pas oublier.
Quel est le matériel nécessaire pour un ménage de printemps réussi ? Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'une multitude de matériel pour une maison étincelante. On a généralement déjà tout ça à la maison : un aspirateur, un balai brosse, une serpillère, des chiffons microfibres, du vinaigre blanc, de l'eau chaude, et des gants.
Vous êtes prêt ? Voici les 10 endroits à nettoyer d'urgence au printemps !
- On commence par les plinthes. La poussière s'incruste vraiment partout, et elle a tendance à s'accumuler sur les plinthes. N'oubliez pas quand vous passez l'aspirateur à utiliser la petite brosse pour aspirer la poussière sur les plinthes. Autre option : passez dessus un chiffon microfibre.
- On enchaîne avec les interrupteurs et poignées de porte. On touche ces endroits tous les jours, et pas forcément avec les mains propres. Il est alors essentiel de les nettoyer et les désinfecter régulièrement. Nous vous conseillons de dépoussiérer le dessus des interrupteurs avec un pinceau et un chiffon microfibre et ensuite de les frotter avec un brosse à dents ou un chiffon humidifié d'un mélange eau chaude et vinaigre blanc.
- Le dessus des luminaires et les abat-jours sont de véritables nids à poussière. Coupez l'électricité et munissez vous d'un chiffon microfibre humide et frottez tous vos abat-jours, sans oublier les ampoules. Faites-le une à deux fois par an.
- Si on pense à nettoyer les vitres dès que le soleil point le bout de son nez, on oublie souvent d'astiquer les volets. Préparez dans une bassine de l'eau chaude et du savon de Marseille et frottez vos volets avec une éponge et cette préparation, puis rincez.
- Il existe aussi plusieurs façons de nettoyer vos rideaux. S'ils passent en machine, c'est le plus simple. Sinon, vous pouvez les aspirer avec votre aspirateur, ou utiliser un nettoyeur vapeur, encore plus efficace.
- Les télécommandes, les téléphones et les claviers d'ordinateur sont aussi des nids à bactéries. Pensez à les désinfecter toutes les semaines avec un chiffon et du vinaigre blanc.
- Si on pense à nettoyer les traces sur l'extérieur de la poubelle, on est moins nombreux à désinfecter l'intérieur de celle-ci. Et pourtant, bien souvent il y a des miettes ou des coulures. Une fois par mois, procédez au grand nettoyage de la poubelle dans la douche ou la baignoire. C'est plus simple pour la rincer. Frottez avec du vinaigre blanc et rincez avec de l'eau chaude.
- On les emporte partout avec nous, on les pose par terre, dans le coffre de la voiture... Bref, les sacs de course trainent partout et sont eux aussi des nids à bactéries. Le plus simple est de les passer en machine, mais ils risquent de rétrécir. Vous pouvez aussi les laver à la main avec un peu de savon de Marseille et de l'eau chaude.
- La poussière aime s'accumuler derrière les radiateurs. Pour l'enlever, accrochez un chiffon microfibre sur un cintre en métal et faites-le glisser de bas en haut derrière le radiateur.
- Pensez enfin à dépoussiérer le dessus de vos cadres quand vous faites les poussières avant de passer l'aspirateur.