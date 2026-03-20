Voici les endroits les plus sales de la maison - trop peu de personnes pensent à les nettoyer

C'est bientôt l'heure du ménage de printemps ! Vitres, salle de bains, cuisine, rebords de fenêtres… On astique de fond en comble et on fait briller…. Mais pensez-vous à nettoyer ces endroits très sales de nos maisons ?

L'arrivée du printemps rime avec soleil, promenades dans la nature et barbecue entre amis... mais aussi de grand ménage ! C'est le moment idéal pour se lancer dans le nettoyage complet de la maison.

Si certains endroits de la maison sont régulièrement entretenues, d'autres sont délaissés, et la poussière et les bactéries s'y accumulent... Pour vous aider, voici une liste du matériel essentiel pour une maison propre, mais aussi les 10 endroits et recoins à ne pas oublier.

Quel est le matériel nécessaire pour un ménage de printemps réussi ? Bonne nouvelle, vous n'avez pas besoin d'une multitude de matériel pour une maison étincelante. On a généralement déjà tout ça à la maison : un aspirateur, un balai brosse, une serpillère, des chiffons microfibres, du vinaigre blanc, de l'eau chaude, et des gants.

Vous êtes prêt ? Voici les 10 endroits à nettoyer d'urgence au printemps !