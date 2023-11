1er novembre : les consultations chez le médecin augmentent, du changement aussi pour les retraites et le gaz

À partir de ce 1er novembre 2023, plusieurs règles changent notamment la hausse du prix du gaz ou la revalorisation des retraites. Tour d'horizon.

Comme au début de chaque mois, plusieurs mesures entrent en vigueur dès le 1er novembre 2023. Le mois de novembre survient ainsi avec son lot d'évolutions et innovations économiques. Le prix du gaz augmente, les retraites également et les pneus neige deviennent obligatoires, Linternaute fait le point sur les changements du 1er novembre.

Augmentation de la consultation médicale

Dès ce mercredi, la consultation chez le médecin coûte désormais plus cher. Après l'échec des négociations entre les médecins libéraux et l'Assurance-maladie, la consultation chez le médecin augmente de 1,50 euro dès ce 1er novembre. Il faudra ainsi débourser 26,50 euros chez le généraliste (contre 25 euros aujourd'hui) et 31,50 euros chez le spécialiste (contre 30 euros aujourd'hui).

Revalorisation des retraites

Sur son site, le ministère de l'Économie met en avant une revalorisation des retraites complémentaires. Plus de 13 millions de retraités connaissent une revalorisation de 4,9 % . Ce changement est introduit après l'accord conclu entre les partenaires sociaux et l'Agirc-Arrco, la caisse de retraites complémentaires du privé. Une hausse qui correspond au niveau de l'inflation estimée par l'Insee pour l'année 2023. Elle prend également en compte la réforme des retraites du gouvernement et sera valable jusqu'en 2026.

Hausse du prix du gaz

Le prix repère de vente de gaz augmente légèrement ce mercredi, explique Service public, le site officiel de l'administration française. Pour novembre, le prix repère moyen s'élève à 91,04 €/MWh, soit une hausse de 3,83 €/MWh. Selon la CRE, cette hausse résulte "de la remontée des prix de gros du gaz observée cet automne". Cependant, elle précise que ce prix " reste en dessous du niveau moyen du bouclier tarifaire qui était en vigueur au 30 juin 2023 ",

Trêve hivernale

La trêve hivernale sur l'expulsion de locataires débute ce mercredi et va durer jusqu'au 31 mars 2024. Pendant cette période, les procédures d'expulsion d'un locataire par un propriétaire sont suspendues, notamment pour des mois successifs de loyers impayés. Cependant, certaines personnes ne sont pas protégées par cette mesure comme les squatteurs ou des conjoints violents dont l'expulsion a été ordonnée par un juge. Les coupures de gaz et électricité sont égalementinterdites.

Pneus neige obligatoires

Ce mercredi marque également le début de l'obligation de chaînes ou pneus neige sur les véhicules. La Sécurité routière remet en place une obligation sur les équipements adaptés dans 34 départements français. Ceux-ci font surtout partie des massifs montagneux (Alpes, Pyrénées, massif vosgien). La Corse est également comprise. L'obligation sera en vigueur pour la durée de la période hivernale, jusqu'au 31 mars.