Congé de naissance : voici combien vous toucherez en le prenant, le montant officialisé

Les contours de ce futur droit pour les nouveaux parents commencent à être connus.

L'initiative était annoncée depuis plusieurs mois, elle est enfin en train d'être mis en place. Le gouvernement a lancé ce mercredi 15 mai des consultations sur la mise en place d'un nouveau congé de naissance. L'objectif : permettre aux parents d'être davantage présents aux côtés de leur nouveau-né dans les premiers mois de sa vie, en s'inquiétant moins des conséquences financières qu'actuellement.

Ce dispositif viendrait en complément du congé maternité et paternité aujourd'hui en vigueur. Il n'est pas question de toucher à ce droit qui permet aux mères de prendre 16 semaines de congés et aux pères 4 semaines, payées à 80%. Ici, il s'agit de remplacer le congé parental, très peu utilisé en France, lequel offre la possibilité de prendre jusqu'à 3 ans pour s'occuper de son enfant, sans démissionner, mais en ne percevant que 448 euros par mois. Un sacré coup de rabot dans le budget qui rebute et n'incite pas à s'arrêter.

Ainsi, Emmanuel Macron souhaitait changer complètement la physionomie de ce dispositif. Si la nouvelle loi n'en est qu'à ses balbutiements, les premiers contours ont été dévoilés par Sarah El Haïry, ministre déléguée chargée de l'Enfance, de la Jeunesse et des Familles, dans les colonnes de La Tribune Dimanche. Des propos qui ont permis de mettre au clair deux points centraux très attendus dans ce futur congé : la durée et la rémunération.

Concernant le premier point, le congé de naissance ne pourrait durer que trois mois au maximum, soit 12 fois moins longtemps que l'actuel congé parental. Il devra être pris avant le premier anniversaire de l'enfant, sous peine d'être perdu : soit par les deux parents en même temps, soit à tour de rôle.

Une baisse de durée drastique qui fait grincer des dents… justifiée par une bien meilleure rémunération qu'actuellement. En effet, Sarah El Haïry a indiqué que les femmes et les hommes qui prendront ce congé percevront, durant les trois mois, 50% de leur salaire, avec un plafond de versement à 1900 euros. Ainsi, tous ceux qui gagnent 3800 euros et plus au moment de s'arrêter ne pourront pas percevoir plus que le plafond instauré. Une somme versée par l'Etat qui ne pourra être augmentée que si l'employeur décide de verser un complément à son salarié.

Ce congé de naissance devrait être instauré fin 2025 s'il est adopté par les députés et les sénateurs. Actuellement, le texte prévoyant sa création n'est ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. L'heure est aux discussions entre les organisations syndicales, patronales et des associations familiales afin d'affiner les modalités de ce futur droit.