Votre salaire pourrait bientôt augmenter de 100 euros net par mois grâce à cette loi

Tous les Français seraient concernés par cette revalorisation salariale.

C'est un discours entendu ou tenu par de nombreux salariés : travailler ne permet plus de vivre, mais de survivre. L'inflation s'est fait sentir ces derniers mois avec les hausses des factures, du chariot de courses ou encore du plein d'essence, des hausses plus rapides que les salaires. Les finances de nombreux Français se contractent de mois en mois.

Et si, demain, votre salaire net augmentait de 100 euros par mois ? Sans faire d'heures supplémentaires, sans besoin de négocier une hausse auprès de votre patron et sans que cela ne coûte un euro de plus à votre employeur ! Pour la plupart des Français, cette revalorisation serait plus que bienvenue pour desserrer un peu la ceinture budgétaire. Une utopie ? Pas si sûr. Cela pourrait même arriver dans un futur très proche grâce à une nouvelle loi.

Pour améliorer les salaires, une proposition technique pourrait être mise en œuvre dans quelques semaines, avec un impact direct sur le montant qui arrivera sur votre compte en banque : instaurer un barème progressif sur la CSG en fonction du salaire. On vous a perdus ? C'est normal. Il s'agit de l'une des nombreuses lignes inscrites sur votre bulletin de paie entre votre salaire brut et votre salaire net. Automatiquement, tous les mois, 9,2%* de votre salaire brut est prélevé pour financer l'assurance maladie, l'assurance-chômage ou d'autres dispositifs de protection sociale.

L'idée est de modifier ce dispositif afin qu'un taux spécifique s'applique en fonction du salaire. Le principe est simple : moins on gagne, moins on cotise ; plus on gagne, plus on cotise. Les possibles nouveaux taux seraient de 0%, 3,8%, 5,5%, 7,5%, 9,2%, 11,2% et 13,2%, avec une formule de calcul par tranche, similaire à celle de l'impôt sur le revenu.

Concrètement, pour un salarié qui gagne aujourd'hui 1850 euros net par mois après impôts, cela ferait passer son salaire net à 1959 euros, soit 109 euros supplémentaires qui arriveraient chaque mois sur votre compte en banque. Pour un salarié gagnant le Smic, son salaire net augmenterait de 97,50 euros. La hausse mensuelle serait de 112 euros pour une personne percevant actuellement 2200 euros net.

Cette idée est défendue par les candidats du Nouveau Front populaire à l'occasion des élections législatives. Dans son programme, l'union de la gauche a promis de mettre en œuvre la mesure d'ici l'automne 2024. Pour cela, il faut toutefois qu'elle obtienne la majorité absolue à l'Assemblée nationale.

Selon le chiffrage des économistes travaillants pour le NFP, ce barème progressif, corrélé à un nouveau barème de l'impôt sur le revenu, permettrait de faire rentrer 5,5 milliards d'euros de plus par an dans les caisses de l'Etat.

*Plus exactement, le taux de CSG est appliqué sur le montant suivant : (salaire brut - 1,75% au titre des frais professionnel) + cotisation employeur "Prévoyance incapacité" et "Complémentaire santé".