Tous ces fonctionnaires vont recevoir une belle prime : jusqu'à 3900 euros selon le métier

Un complément de salaire significatif arrivera dans quelques mois.

Promesse a été tenue. De nombreux fonctionnaires vont percevoir, d'ici quelques mois, une belle prime, en plus de leur salaire habituel. Plusieurs corps de métiers vont bénéficier de montants significatifs puisque, pour ces agents publics, le versement exceptionnel va varier de 1500 à 3900 euros, selon la fonction exercée.

L'octroi de cette prime s'inscrit dans le cadre d'une augmentation de la charge de travail dans certains secteurs en raison de la préparation des Jeux olympiques et paralympiques, ainsi que des missions à accomplir tout au long du mois et demi de compétition. En contrepartie de leur engagement, l'Etat a donc décidé de remercier environ 100 000 fonctionnaires via un versement complémentaire. Mais tous ne pourront pas prétendre à la même somme.

Dans divers arrêtés, l'administration a détaillé les corps de métiers qui seront concernés, ainsi que les montants de la prime. En réalité, il ne s'agit pas d'une "prime JO", mais d'une hausse du plafond de la prime "liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir". Voici qui pourra toucher combien :

Les fonctionnaires d'Etat : jusqu'à 1500 euros

Les ouvriers d'Etat relevant de la direction générale de l'aviation civile et de l'établissement public Météo-France : 1500 euros

Les personnels à statut ouvrier relevant du ministère de la Défense : 1500 euros

Les policiers et gendarmes : jusqu'à 1900 euros

Les personnels d'exploitation des Voies navigables de France : 2700 euros

Les ouvriers des parcs et ateliers : jusqu'à 3900 euros

Attention, tous les fonctionnaires travaillant dans l'un des secteurs précités ne toucheront pas obligatoirement la prime, ni même le montant maximal. Seuls ceux "directement mobilisés dans la préparation et le déroulement des Jeux olympiques et paralympiques, ou exposés à un surcroit significatif d'activité directement généré par des changements d'organisation de service liés aux Jeux", pourront prétendre à ce complément de revenus. La somme perçue sera déterminée par le responsable.

Les personnes éligibles ne doivent toutefois pas s'attendre à recevoir la prime dès la fin des JO. Elle ne sera versée qu'en fin d'année, au cours du dernier trimestre. La date exacte n'est pas connue mais les syndicats tablent sur la paie du mois de décembre.