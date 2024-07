Je gagne 2000 euros par mois, voici le futur montant de ma retraite

A l'aide des éléments fournis par les caisses de retraite, voici combien vous pourriez toucher.

C'est la grande question au moment de partir à la retraite : quel sera le montant de la pension que je toucherai ? Le passage dans le monde post-professionnel est un moment aussi attendu que redouté, principalement en raison de la question financière. Les pensions ne sont évidemment pas aussi élevées que les salaires et la perte de pouvoir d'achat n'est pas négligeable. D'autant qu'entre les organismes à contacter, les documents à fournir ou encore les formules de calcul à dormir debout, difficile d'avoir une visibilité sur son budget de retraité. Cependant, les simulateurs en ligne ainsi que les éléments fournis par les caisses de retraite permettent de donner un ordre de grandeur.

Prenons un salarié du privé. Pour lui, sa retraite de base sera calculée à partir des 25 années durant lesquelles il a été le mieux payé. Une moyenne de ces meilleurs salaires est alors effectuée. Pour une personne qui a globalement gagné autour de 2000 euros net par mois tout au long de sa carrière, cela représente donc, en moyenne, 32 000 euros bruts annuels. Une fois l'âge légal (64 ans) et le nombre de trimestres requis (172) atteints, la pension de base sera d'un montant de 1212 euros net par mois. Une perte de près de 800 euros ? Pas si vite.

En plus de la première, une pension complémentaire est versée par un autre organisme : l'Agirc-Arrco. Cette caisse de retraite concerne principalement les anciens salariés du privé. Le mode de calcul de la pension est ici plus complexe. Mais pour une carrière autour de 2000€ net par mois, un retraité percevra environ 500 euros net supplémentaires, chaque mois. Au total, la personne touchera donc autour de 1712 euros (1212 euros de pension de base + 500 euros de pension complémentaire) lors de son passage à la retraite.

Pour les fonctionnaires titulaires, le montant de la pension est un peu plus élevé après une carrière à 2000 euros net par mois. Selon le métier exercé, la retraite de base est versée par la CNRACL ou le SRE. Le mode de calcul, lui, reste le même. Cela reviendrait à 1818 euros net par mois.

Mais ce n'est pas tout. Les fonctionnaires ont également droit à une retraite complémentaire. Celle-ci est bien différente des salariés du privé. Ce Régime additionnel de la fonction publique (RAFP) ne calcule le complément qu'en fonction des primes et autres rémunérations exceptionnelles perçues au cours de la carrière. Et encore, toutes les primes ne sont pas prises en compte. Toutefois, compte-tenu du caractère très individualisé du calcul, il n'est pas possible de faire une estimation de ce revenu complémentaire.

Ces chiffres ne sont ici que des hypothèses basées sur une carrière linéaire, sans parcours professionnel chamboulé. Par exemple, ils ne prennent pas en compte l'arrivée d'un ou plusieurs enfants au sein du foyer. L'objectif n'est là que de donner un ordre de grandeur de la rémunération qui pourrait être perçue. Seule un travail affiné à l'aide de vos revenus vous permettra d'avoir des éléments précis. Le portail info-retraite.fr regroupe déjà les éléments nécessaires sur votre carrière et vous donnera une évaluation plus précise.