Cette aide augmente automatiquement dans quelques jours, 6 millions de Français la touchent

Versée par la Caf, cette allocation va être revalorisée pour tous les bénéficiaires.

Elle est une aide précieuse pour six millions de Français. Tous les mois, de nombreux ménages perçoivent en moyenne plus de 200 euros de la part de l'Etat. Un complément financier majeur dans le budget, sans lequel beaucoup de familles se retrouveraient en grande précarité. Bonne nouvelle pour les bénéficiaires : le versement de cette aide sera bientôt plus important. Il ne s'agit pas d'un geste de la part de l'Etat mais d'une augmentation automatique liée au mode de calcul de cette prestation.

Les Aides personnalisées au logement, les fameuses APL, vont en effet grimper d'ici quelques jours. Cette allocation permet à environ un foyer sur six de pouvoir limiter les dépenses liées à son habitation, une bonne partie du loyer étant prise en charge. Selon les données du ministère du Logement, le loyer médian pour un bénéficiaire d'APL est de 366 euros et le montant médian de l'aide est de 211 euros.

A partir du 1er octobre 2024, une revalorisation de ce dispositif entrera en vigueur. Si l'Etat n'a pas encore officiellement communiqué dessus, le mode de calcul, basé sur des données de l'Insee déjà publiées, permet de déterminer le niveau minimal de hausse à venir. Celle-ci sera de 3,26%, tant pour la métropole, que pour la Corse et les Outre-mer. De quoi suivre la hausse des loyers. Mais attention, cela ne signifie pas que tout le monde percevra un montant augmenté de 3,26%.

Le calcul des APL résulte d'une formule à dormir debout. Une équation mathématique complexe, prenant en compte plusieurs paramètres tels que le loyer, les revenus, l'emplacement du logement... Une autre formule déterminant le montant de la participation de l'allocataire est aussi appliquée.

En octobre, ce sont les paramètres liés aux "dépenses de logements" qui seront revalorisés, et non le montant final des APL. Ainsi, tout le monde ne bénéficiera pas de la même augmentation : certains ménages hériteront d'une hausse inférieure à 3,26%, quand elle sera supérieure à ce taux pour d'autres. Quoi qu'il en soit, chaque allocataire devrait toucher une dizaine d'euros supplémentaires chaque mois.