Un virement de 700 euros arrive en plus de la pension pour 1 million de retraités

Ce futur versement va faire du bien au budget.

C'est la bonne nouvelle de l'été. Attendu depuis de longs mois, un virement conséquent va prochainement arriver sur les comptes bancaires de nombreux retraités, en plus de la pension habituelle perçue tous les mois. Un montant d'environ 700 euros qui concerne plus d'un million de personnes. Il ne s'agit pas là d'un coup de pouce exceptionnel du gouvernement ou autre, mais d'une application tardive de la réforme des retraites. Au milieu du passage de l'âge de départ de 62 à 64 ans s'est cachée une décision financière qui a mis beaucoup de temps à être instaurée.

L'année dernière, une augmentation des pensions de retraite minimales a en effet été approuvée. Cette mesure devait bénéficier à 1,7 million de retraités, dès le 1er septembre 2023. Or, au moment de recevoir l'argent début octobre, la plupart des bénéficiaires a eu la mauvaise surprise de ne pas voir la pension être plus élevée. Une erreur ? Un oubli ? Non. C'est en réalité l'administration qui n'a pas pu identifier à temps les personnes concernées par cette hausse, ni calculer le nouveau montant qu'il fallait leur octroyer. Conséquence : plus d'un million de retraités n'a pas perçu la somme promise.

Après des mois de travail, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) va enfin verser le bon montant aux ménages éligibles, d'ici quelques semaines. Et va même verser, en une fois, tout l'argent supplémentaire qui aurait dû être perçu depuis un an par les bénéficiaires du minimum contributif. La hausse mensuelle sera de l'ordre de 50 à 60 euros, indique la CNAV à Linternaute. Ainsi, du fait du rattrapage, ce sont entre 600 et 720 euros qui vont être virés d'un coup, en plus de la pension. L'organisme précise que, si cela concernera la pension du mois de septembre, celle-ci n'est payée que le mercredi 9 octobre. Il faudra donc encore patienter un peu avant de toucher l'argent.

Les bénéficiaires de cette revalorisation sont globalement les personnes qui ont travaillé toute leur vie en ayant simplement un salaire proche ou équivalent au Smic tout au long de leur carrière. Par ailleurs, il faut avoir cotisé 120 trimestres au minimum pour avoir droit à cette augmentation de la pension.