"Personne ne fait attention à cette arnaque, elle m'a coûté 4000 euros"

Les escrocs déploient une technique qui fait de nombreuses victimes.

C'est une arnaque quasi-invisible qui peut coûter cher. Et dont on ne se méfie absolument pas. Pourtant, les autorités alertent depuis plusieurs semaines sur la multiplication d'escroqueries du même type. Les malfrats profitent généralement de l'inattention des touristes pour voir leur stratagème leur rapporter illégalement de l'argent. Une victime a raconté avoir perdu 4000 euros en quelques minutes, d'autres quelques dizaines ou centaines d'euros.

C'est désormais entré dans les mœurs : pour lire un menu au restaurant, un avis de passage de La Poste, payer son stationnement ou encore une amende, il est demandé de scanner un code : le fameux QR Code, diminutif de "quick response code", autrement dit "code à réponse rapide". Avec son smartphone, il suffit d'ouvrir son appareil photo et de mettre la caméra au-dessus du code. Un lien apparaît alors sur lequel il faut cliquer pour accéder à un site internet permettant de prendre connaissance d'une information ou, généralement, de régler un dû. Une méthode que des malfrats ont décidé de détourner.

Leur plan d'action est très simple : apposer un faux QR Code par-dessus le vrai QR Code. Pour le client, impossible de voir la différence. Lorsque celui-ci va le scanner, il arrivera sur un site à l'apparence similaire à celui qu'il recherche, généralement un site qui permet de payer. N'y voyant que du feu, la personne va alors entrer ses coordonnées de carte bancaire et penser payer son stationnement ou sa recharge électrique. Or, il n'en est rien. L'argent est versé sur un compte frauduleux et les données bancaires tombées entre des mains mal intentionnées.

Cette escroquerie survient déjà dans de nombreuses villes en France, depuis plusieurs mois. C'est notamment le cas à Nice où des faux QR Code sont apposés sur les horodateurs. Dans le Loiret, des bornes de recharge électrique ont été la cible de QR Code frauduleux. A Toulouse, des contraventions non-officielles sont distribuées sur les pare-brise des voitures. Les pays voisins ne sont pas non plus épargnés : l'Espagne fait aussi face à ce type d'arnaque, tout comme l'Italie ou encore la Belgique, rapportent plusieurs médias nationaux.

RTL Belgique raconte notamment l'histoire de Camille qui, après avoir flashé un QR Code et rentré son numéro de carte bancaire, pensait payer pour recharger sa voiture électrique. Il n'en fut rien. Le site était faux et son compte a été vidé de 4000 euros.

Pour se prémunir de toute arnaque, il faut bien vérifier que l'adresse du site correspond à l'organisme que l'on doit payer, qu'elle commence bien par "https" et non simplement "http", qu'il n'y a pas de fautes d'orthographe ou encore que le site n'exige pas de payer dans un certain délai. Pour être certain de ne pas se faire avoir, mieux vaut même doubler la vérification en appelant la plateforme afin de confirmer la véracité du QR Code lorsque celui-ci entraîne un paiement.