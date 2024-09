Bonne nouvelle : le salaire est plus élevé en septembre pour des millions de Français, voici pourquoi

Une bonne surprise à laquelle de nombreux salariés n'ont pas pensé.

C'est la seule ligne, ou presque, que l'on regarde. Et cette fois, il fera bon de la lire bien attentivement, car une surprise va s'y dévoiler. Attendus de pied ferme depuis plusieurs jours, les salaires sont arrivés (ou vont arriver) sur les comptes en banque de tous les salariés. La dernière ligne, celle du "Net à payer", réserve une bonne nouvelle à des millions de travailleurs : elle est plus élevée que d'habitude.

La hausse n'est pas drastique mais les quelques dizaines d'euros supplémentaires sont toujours bonnes à prendre. Un cadeau du patron ? Un premier geste du gouvernement ? Une erreur de l'entreprise en votre faveur ? Rien de tout cela. Il est tout à fait normal que beaucoup de Français perçoivent en septembre une rémunération plus élevée qu'à l'accoutumée.

Alors qu'il a récemment été question d'un changement de salaire à venir en raison d'une modification du prélèvement à la source (fin octobre), c'est un tout autre aspect qui entre en jeu sur la paie du mois de ce mois-ci : les congés payés.

Comme pour tous les autres mois de l'année, le salaire est versé en "décalé", c'est-à-dire que celui de septembre concerne les jours de travail effectués en août. Or, celui-ci est souvent synonyme de vacances pour beaucoup de Français. Et lorsque l'on est en vacances, la paie est différente. Ce n'est pas du salaire qui est perçu mais des indemnités de congés payés.

Celles-ci ne sont pas calculées que sur le salaire de base. Elles prennent en compte divers revenus, cumulés entre le 1er juin 2023 et le 31 mai 2024 : le salaire brut de base (ou "forfaitaire"), les heures supp', les primes de ventes, de travail de nuit, de dimanches, de fériés, d'ancienneté, d'objectifs, ou encore les indemnités de congés payés. Le 13e mois, la participation/intéressement, la prime de vacances ou toute autre prime exceptionnelle sont, en revanche, exclus du calcul.

L'addition de ces divers éléments permet donc ensuite de calculer les indemnités de congés payés. Comme la base de calcul est plus élevée que le simple salaire, la rémunération est donc un peu plus importante. Une méthode qui "permet de récompenser le dévouement et les efforts des salariés, en assurant une rémunération équitable pendant leurs congés", comme le souligne Clarisse Demilliere, spécialiste des questions de paie.