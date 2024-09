La "comète du siècle" sera visible à l'oeil nu ce week-end, voici le moment exact pour l'observer

100 fois plus brillante que n'importe quelle autre comète, Tsuchinshan-ATLAS s'apprête à illuminer le ciel ce week-end !

Corps célestes composés de roches et de glace, les comètes offrent un spectacle sans pareil lorsqu'elles approchent de la Terre, laissant trainer de longs nuages de gaz dans le ciel. Ce week-end, une comète se rapproche et tient en haleine les scientifiques à mesure qu'elle se rapproche du Soleil. Cette comète qui provient du nuage d'Oort se distingue par une luminosité exceptionnelle, estimée 100 fois plus brillante que toutes les autres comètes observées au cours du 21e siècle.

Il s'agit de la comète C/2023 A3, baptisée Tsuchinshan-Atlas en hommage aux deux observatoires à l'origine de sa découverte : l'Observatoire de la Montagne Pourpre de Tsuchinshan en Chine en janvier 2023, suivi du télescope du programme ATLAS le 22 février 2023, qui la découvre le mois suivant depuis l'Afrique du Sud. Cette comète a rapidement attiré l'attention en raison de sa brillance. Ce vendredi 27 septembre, elle atteint son périhélie, soit sa distance la plus courte du Soleil, à environ 59 millions de kilomètres.

Pour saisir la chance de la contempler ce week-end, l'Observatoire de Paris préconise de l'observer jusqu'au lundi 30 septembre, chaque matin à l'aube au moins une heure avant le lever du Soleil, au-dessus de l'horizon est-sud-est. Le spectacle sera visible à l'œil nu même s'il peut être opportun de s'équiper de jumelles pour mieux l'observer. L'idéal est de choisir un site offrant un horizon dégagé, loin de la pollution lumineuse, dans la direction indiquée. Petite astuce : pour découvrir quand et où la chercher depuis l'endroit où vous vous trouvez, utilisez l'application Star Walk 2, téléchargeable sur votre smartphone.

Ensuite, si vous manquez au rendez-vous ce week-end ou que vous n'êtes absolument pas un lève-tôt, il sera possible d'observer la comète le soir à partir du dimanche 13 octobre, lorsqu'elle sera au plus près de la Terre, à 71 millions de kilomètres. Il faudra porter son regard sur un horizon ouest bien dégagé, au moins une heure après le coucher du Soleil. Il sera même possible d'observer sa queue de plus en plus haute dans le ciel, reflétant la lumière du Soleil.

Son approche de la Terre est un événement rare attendu avec impatience par les scientifiques. A l'examen des données actuelles par l'IMCCE, il y a de fortes chances que la comète Tsuchinshan-Atlas se hisse au rang de grande comète en devenant la plus brillante de l'hémisphère Nord, avec une estimation de luminosité apparente de -3 à -4, depuis Hale-Bopp en 1997, qui avait alors affiché une magnitude maximale de -1,8. Maintenant que vous savez tout, ne manquez surtout pas ce spectacle céleste car son dernier passage près du Soleil remonterait à environ 80 000 ans !