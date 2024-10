+200 euros sur la facture d'électricité : cette petite ligne va flamber et tout le monde devra la payer

Cette discrète hausse va pourtant passer inaperçue.

C'est une petite bombe dont les Français se seraient bien passés. Si Michel Barnier a promis de ne pas augmenter les impôts pour la très grande majorité des ménages, le Premier ministre envisage pourtant bel et bien de ponctionner toute la population par un autre levier : celui des taxes. Pas toutes évidemment, mais par l'intermédiaire d'une, méconnue du grand public.

Depuis des mois, la hausse du prix de l'électricité semble inarrêtable. +38% entre janvier 2022 et février 2024 : la pilule a eu du mal à être avalée par les ménages. Mais l'ancien gouvernement l'avait promis : ce temps est révolu et la facture va baisser ! De 10% ! Du moins, c'était l'annonce initiale. Entre temps, les choses ont changé. Et si la facture devrait bien diminuer, elle cachera une entourloupe à laquelle peu de ménages vont faire attention.

La facture d'électricité se décompose en plusieurs parties : le prix pur de l'électricité, les frais liés au réseau électrique et à son entretien, ainsi qu'une taxe perçue par l'Etat. Celle-ci, la TICFE (ou CSPE, son ancien nom), ne représentait presque plus rien sur le total à payer : elle avait été baissée à 1€/MwH pour compenser la hausse du coût de production et d'acheminement de l'électricité. Ces derniers ayant désormais diminués, l'Etat veut à nouveau remplir ses caisses. Relevée à 21€/MwH, elle devait passer à 32€/MwH au 1er février, son niveau avant le début de la guerre en Ukraine. Mais Michel Barnier veut aller bien plus loin.

Selon Les Echos, le Premier ministre souhaite porter le coût de cette taxe à 40 ou 42€/MwH en 2025 afin d'obtenir des recettes supplémentaires pour le budget de l'Etat. Une hausse vertigineuse. A titre d'exemple, pour un appartement de 60m2 (consommation de 4800KwH/an), le montant annuel de la TICFE passera de 120 à 230 euros. Pour une maison de 100m² (10000KwH/an), celui-ci passera de 250 à 480 euros annuels. Il s'agit ici des niveaux de consommation moyens établis par Engie en fonction des types d'habitations.

Mais cette hausse va-t-elle véritablement piquer le portefeuille ? A priori, non. La plupart des ménages ne devrait pas ressentir les effets de cette augmentation de taxe. En effet, le gouvernement affirme que le coût pur de l'électricité va tellement diminuer à compter de janvier que, malgré la flambée de la taxe, la facture baissera quand même. Mais certainement pas de 10% comme initialement promis. A moins que le Parlement s'oppose à ce relèvement drastique...