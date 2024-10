C'est l'astuce à connaître chez Action pour ne rater aucune bonne affaire

Voici le détail ultime à toujours vérifier pour ne rater aucun bon plan chez Action.

Pour la seconde année consécutive, Action a été élu magasin préféré des Français en 2024. Bonnes affaires, arrivages réguliers et diversité de produits, le discounter hollandais met tout en œuvre pour plaire au plus grand nombre. Mais bien que l'on connaisse les rayons de notre magasin de proximité par cœur, Action a toujours quelques secrets bien gardés.

Comme beaucoup de consommateurs, vous avez peut-être déjà eu la mauvaise surprise de revenir en magasin pour acheter un produit repéré auparavant, pour découvrir qu'il n'était plus disponible. Or si vous aviez bien observé l'article lors de votre première visite, vous l'auriez certainement acheté ! En effet, un petit indice visible sur l'étiquette de chaque produit vous permet de savoir s'il sera encore disponible longtemps ou non.

L'information cruciale se trouve plus précisément sur le code-barres de l'article. Si une barre horizontale traverse l'étiquette, le produit ne sera pas réapprovisionné. Les derniers modèles sont vendus et les employés des magasins eux-mêmes ne peuvent plus en commander. Ils ne savent pas non plus si le produit reviendra un jour, ni quand. Si votre produit préféré affiche une étiquette barrée, achetez-le donc tout de suite.

© AUFORT Jérome- AdobeStock

À l'inverse, si une barre verticale est présente, c'est que le produit est un best-seller en France et qu'il reviendra de façon permanente. Mais le jargon d'Action ne s'arrête pas là. Si un point rouge se trouve sur l'étiquette, cela veut dire que l'article est encore disponible, mais qu'il est victime de trop de vols. Les stocks sont donc retirés des rayons et disponibles en caisse ou dans l'arrière-boutique sur demande.

Le dernier secret d'Action concerne le jour optimal pour profiter d'un maximum de bons plans. Pour ceux qui auraient repéré des articles en promotion via des prospectus, une seule solution : venir le mercredi, jour de mise en rayon. Problème, c'est également le jour où il y a le plus de monde. Sur les réseaux sociaux, de nombreux employés de l'enseigne conseille de venir un autre jour, et le matin si possible, si l'on veut être au calme.