Il ne pourra plus vous le cacher : voici combien votre voisin a acheté sa maison

Les prix des transactions immobilières sont publiques. Voici comment les trouver.

On dit que la curiosité est un vilain défaut. Pourtant, qui n'a jamais été tenté de demander à son voisin combien il avait acheté sa maison ou son appartement, peut-être pour se rassurer de ne pas s'être fait avoir ou pour estimer la valeur de son bien ? Mais l'argent, c'est toujours un peu tabou et tout le monde n'aime pas en parler librement, encore moins lorsque l'on parle de sommes à six chiffres en moyenne...

Toutefois, il est possible de facilement obtenir la réponse à sa question, sans même aller sonner au portillon à côté. Les montants des transactions immobilières sont en effet publics et ouverts à tout le monde. Et tout est disponible sur internet. Pas besoin de se déplacer quelque part. Une connexion internet suffit. Les prix des toutes dernières ventes ont été mis à jour il y a quelques jours.

Depuis 2019, un site gouvernemental entièrement gratuit permet ainsi de connaître toutes les transactions qui ont été effectuées sur les cinq dernières années : localisation, surface, date de la transaction et, bien sûr, prix de vente… Autant de données librement accessibles. En revanche, n'espérez naturellement pas y trouver des informations confidentielles, notamment sur l'identité des vendeurs et acquéreurs.

Pour cela, il faut se rendre sur le site explore.data.gouv.fr/immobilier. Lorsque l'on tape une adresse dans la barre de recherche, la carte zoome automatiquement sur le quartier souhaité. Les parcelles violettes sont celles qui ont fait l'objet d'une transaction. En cliquant dessus, les informations apparaissent. Pour le prix, il s'agit uniquement de la valeur immobilière, laquelle ne prend donc pas en compte les sommes liées au mobilier ou aux frais d'agence.

Toutefois, il n'est pas possible de remonter aussi loin que souhaité dans les recherches : seules les cinq dernières années sont publiées. La dernière mise à jour, effectuée fin octobre, permet de retrouver toutes les transactions effectuées entre juin 2019 et juin 2024.

Si cela peut rebuter certains de savoir que ces données sont accessibles, impossible pourtant de les cacher. "Il n'est pas possible de s'opposer à cette diffusion [et] il n'est pas possible de les effacer", précise l'Etat, expliquant que "la mise à disposition des données rendue possible par la loi du 10 août 2018. […] Elle est justifiée par un motif d'intérêt général tenant à la connaissance du prix de l'immobilier par toute personne intéressée par ce marché. Elle doit ainsi permettre d'améliorer la transparence des marchés immobiliers et fonciers." Seuls les habitants du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et de Mayotte sont épargnés par cette publication en raison de spécificités locales.