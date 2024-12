Attention à ces livrets d'épargne : un prélèvement automatique arrive dans quelques jours

Le fisc va venir piocher dans l'épargne de millions de Français d'ici quelques jours.

Si décembre est le mois des réjouissances avec les fêtes de fin d'année, c'est aussi une période où les dépenses sont plus nombreuses qu'à l'accoutumée. Entre les achats de cadeaux, les frais alimentaires, mais aussi les divers prélèvements des impôts qui surviennent autour de Noël (impôt sur le revenu, foncier ou encore habitation), il ne s'agit pas des jours les plus calmes pour les finances.

Au-delà de toutes ces dépenses déjà connues du grand public, certaines viennent s'ajouter et sont bien plus discrètes. Une fois toutes les échéances précitées passées, un nouveau prélèvement va arriver mais peu de Français vont s'en rendre compte alors que des millions d'entre eux sont concernés.

En effet, le débit n'apparaîtra pas sur le compte chèque habituel mais sur l'un ou plusieurs de vos livrets d'épargne. Tous les ans, le 31 décembre, les banques versent les intérêts perçus au cours de l'année pour avoir placé de l'argent sur ces comptes. Une grosse centaine d'euros, en règle générale. Mais des impôts sont parfois à payer sur ces intérêts perçus.

Le fisc, avec le concours de la banque, procède automatiquement à un prélèvement, à cette même date, pour régler les impôts dus sur les intérêts. Globalement, ce sont 17,2% ou 30% de ces montants qui sont ponctionnés. Cela varie en fonction des contrats et des situations personnelles. Ces sommes sont retirées au titre des prélèvements sociaux et, parfois, en plus, au titre de l'impôt sur le revenu.

Plusieurs produits d'épargne sont concernés par ce versement automatique aux impôts. Il s'agit notamment des assurance-vie, des Plan épargne logement (PEL) et des Compte épargne logement (CEL). Sur les relevés de compte de ces produits, une mention intitulée "Prélèvements sociaux" et, éventuellement, "Prélèvements obligatoires" apparaîtra. A titre d'exemple, pour 100 euros d'intérêts générés sur un PEL, 17,20 euros sont prélevés au titre de la CSG, de la CRDS et du prélèvement de solidarités (Prélèvements sociaux).

En revanche, les livrets d'épargne les plus connus, tels que le Livret A, le Livret d'épargne populaire (LEP), le Livret jeune ou encore le Livret de développement durable et solidaire (LDDS) ne sont pas concernés par ce prélèvement. Aucun impôt n'est à payer sur les intérêts perçus.